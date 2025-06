La política que transforma el dia a dia

Sempre he entés la política com un compromís profund amb la gent, amb el que som i amb el que volem arribar a ser. A l’Alcora, hem tingut la sort de viure un projecte col·lectiu construït des del cor del poble, amb responsabilitat, amb honestedat i amb una visió clara: millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, no des de grans discursos buits, sinó des del treball constant, pròxim i útil.

Governar un ajuntament no és només gestionar recursos ni redactar reglaments. És, sobretot, escoltar. És entendre que darrere de cada decisió hi ha persones, famílies, històries de vida. És ser capaç de posar-se en la pell del veí que espera que s’arregle un enllumenat, de la mare que vol una escola digna per als seus fills, de la persona major que necessita un transport que l’acoste al centre de salut. És estar a peu de carrer, compartir inquietuds i donar respostes.

Durant aquests huit anys he tingut el privilegi de ser alcalde del meu poble i continue vivint aquesta responsabilitat amb il·lusió, orgull i una profunda gratitud. Cada dia aprenc més: de les persones que m’envolten, del meu equip, de la gent que ve al despatx a plantejar una queixa, una proposta o una preocupació. I també de les dificultats. Perquè, sí, en la gestió pública hi ha moments difícils, decisions complicades i situacions que no sempre es poden resoldre com ens agradaria. Però és cert que, en cada pas, sent el suport dels meus veïns i veïnes. Aquest suport no s’escriu en titulars, però es percep en una paraula d’ànim, en una mirada de complicitat, en el respecte silenciós de qui confia en tu.

Resultats

Sovint es parla de la política com si fora una cosa llunyana, abstracta o fins i tot tòxica. Però la política municipal és, més be, el contrari: és la política del carrer, la del tracte directe, la que canvia realitats de forma tangible. És la que fa possible que un barri tinga una plaça nova, que una urbanització tinga serveis, que els nostres joves troben espais per créixer i que els nostres majors se senten cuidats. És la política que es construeix cada dia, que escolta i actua, que no promet miracles però sí resultats.

Al llarg d’aquests anys, a l’Alcora hem fet un gran esforç per transformar el nostre municipi. Hem modernitzat infraestructures, reforçat els serveis socials, dinamitzat la cultura, recuperat patrimoni, impulsat el comerç local, apostat per la sostenibilitat i treballat perquè la nostra ciutat siga un referent de qualitat de vida. Però res d’això hauria sigut possible sense el compromís de la gent, sense la col·laboració constant amb associacions, entitats, empreses, treballadors públics i, per descomptat, amb cada veí i veïna que ha participat, que ha opinat, que ha criticat o que ha aportat idees.

Sempre he pensat que el bon govern no s’improvisa. Que cal tindre un projecte clar, una visió de futur, però també molta capacitat d’escolta i una actitud oberta al diàleg. Governar és, sovint, trobar l’equilibri entre allò que és desitjable i allò que és possible. És saber prioritzar, ser eficients, però també justos. És ser valents per a prendre decisions quan cal, i prudents per a rectificar quan és necessari. És, en definitiva, posar a la gent al centre de totes les accions.

En tot aquest camí, m’he sentit molt acompanyat. He tingut i tinc la sort de comptar amb un equip de persones compromeses, honestes, que treballen colze a colze amb mi per tirar endavant aquest projecte. I tinc el privilegi de treballar amb un personal municipal competent i dedicat, que coneix a fons el poble i que és clau en la gestió del dia a dia.

Però, per damunt de tot, vull donar les gràcies als meus veïns i veïnes. Per la confiança renovada. Per haver-me donat el privilegi de ser l’alcalde del meu poble. No hi ha honor més gran que el de servir als teus, i ho faig amb tota la meua energia, amb la màxima transparència i amb el cor en cada decisió.

Futur amb ambició

Visc moments molt intensos. De satisfacció quan un projecte es fa realitat, de tensió quan cal afrontar una crisi, d’impotència quan no està en les nostres mans solucionar problemes que afecten els nostres veïns i veïnes i també d’incertesa, especialment quan la pandèmia va capgirar-ho tot.

Hem fet molt, però no tot, ni molt menys. Seguim mirant el futur amb ambició, amb ganes de continuar avançant, d’afrontar nous reptes i d’aprofundir en els canvis que ja hem començat. L’Alcora és un poble viu, amb identitat pròpia i amb un potencial extraordinari. I estic convençut que, amb unitat, amb diàleg i amb treball, podem continuar fent grans coses.

La política té sentit quan transforma. Quan ajuda. Quan serveix...

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló