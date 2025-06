Pasos contra la okupación

La Generalitat presentó ayer un plan integral contra la okupación de viviendas, una problemática que ha ido en aumento de forma constante en la Comunitat Valenciana, y especialmente en la provincia de Castellón. Según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística, el número de casos ha crecido significativamente en los últimos 14 años, pasando de 29 en 2010 a más de 200 en 2024. Este fenómeno, como es normal, ha venido generando preocupación en la ciudadanía, sobre todo por el impacto que supone en la seguridad jurídica, la convivencia vecinal o el derecho a la propiedad.

El plan contempla medidas como la puesta en marcha de una oficina especializada para afectados, el refuerzo de la atención psicológica y legal, y la creación de protocolos específicos para policías y trabajadores públicos. La coordinación entre varias conselleries es, desde luego, un paso positivo hacia una respuesta más organizada y multidisciplinar. Además, el apoyo a nivel local, con municipios como Almassora o Burriana que ya han empezado a implementar sus propios mecanismos, indica que hay voluntad institucional para enfrentar este fenómeno con firmeza.

Sin embargo, el debate no puede quedarse únicamente en los mecanismos para prevenir y combatir la okupación. Es fundamental, también y cómo no, ampliar la mirada hacia las causas que subyacen a esta problemática. La falta de acceso a la vivienda digna es una realidad persistente en nuestro país. Las estadísticas, si la alejamos de interpretaciones ideológicamente más o menos interesadas, reflejan que una parte de los casos de okupación no responden a mafias organizadas o conductas delictivas sistemáticas, sino a situaciones límite protagonizadas por personas sin recursos, jóvenes sin oportunidades y personas mayores o migrantes en condiciones de vulnerabilidad extrema.

Puntos claves en cualquier estrategia

Por eso, al mismo tiempo que se protege con contundencia el derecho a la propiedad privada (que debe ser imperativo en una sociedad democrática como la nuestra) también hay que buscar respuestas para quienes sufren la okupación de su vivienda. De otro lado, esto no quita que sea imprescindible que las administraciones públicas, en todos sus niveles, refuercen y amplíen las políticas de vivienda social. La oferta de alquiler asequible, la construcción de vivienda pública, los programas de emergencia habitacional y los incentivos al alquiler seguro son piezas clave de cualquier estrategia a largo plazo. Combatir el problema desde la raíz implica también garantizar que nadie se vea empujado a ocupar una vivienda por no tener otra alternativa.

La convivencia en nuestros barrios depende tanto de la seguridad como de la justicia social. El equilibrio entre ambas exige una planificación que combine respuestas inmediatas con soluciones estructurales. No se puede ignorar que, en muchos casos, la okupación es un síntoma de un sistema que falla en proporcionar uno de los derechos fundamentales: el derecho a un techo.

Por tanto, tan necesario y urgente es frenar el avance de la okupación ilegal como construir una sociedad en la que todas las personas, independientemente de su situación económica, puedan acceder legalmente a una vivienda en condiciones dignas. Evitaríamos no solo los conflictos judiciales y vecinales que genera la okupación, sino también la perpetuación de la exclusión social que la alimenta.