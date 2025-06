Vila-real trau la llengua pel valencià

Hi ha tres aforismes de Joan Fuster que tenen molta validesa hui en dia. En primer lloc, quan diu «la nostra pàtria és la nostra llengua», ens recorda que la llengua no és només un mitjà de comunicació, sinó una senya d’identitat. En un món globalitzat, preservar i utilitzar el valencià és una manera de defensar qui som com a poble.

Aquesta «pàtria», però, no està garantida. Fuster ens adverteix que «només tindrem allò que serem capaços de defensar», recordant-nos que els drets lingüístics, culturals o socials només es mantenen si hi ha una voluntat ferma de lluitar per ells i a Vila-real sempre l’hem tinguda.

Fuster també ens adverteix que «tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres». Si no intervenim en les decisions que ens afecten correm el risc que siguen altres els qui decidisquen per nosaltres. Per això cal implicar-se, prendre consciència i defensar els nostres drets.

Davant l’actual situació de regressió lingüística que vivim, Vila-real es posiciona fermament a favor del valencià, convertint-se en un símbol de resistència davant la intolerància i en un refugi que protegeix drets i llibertats. A la nostra ciutat la llengua ha estat sempre un pilar fonamental de la nostra comunitat, i des de l’Ajuntament hem treballat de manera constant per fomentar-ne l’ús en tots els àmbits. Aquest compromís es fonamenta en els cinc pilars que defineixen el nostre model de gestió: la defensa del que és nostre, la proximitat, la col·laboració entre el sector públic i privat, la responsabilitat social i el lideratge col·laboratiu.

Fa uns mesos vam ser capdavanters en el suport a l’ensenyament en valencià, ja que el 77,6% de les famílies vila-realenques van optar pel valencià en la consulta sobre l’elecció de la llengua vehicular impulsada per la Conselleria d’Educació. Amb aquestes xifres la nostra ciutat es va reafirmar com un baluard de la llengua i va mostrar que les famílies volen mantenir el valencià com un element essencial en l’educació dels nostres xiquets i xiquetes.

Aquesta aposta s’ha vist reflectida també en la recent celebració de la festa Trau la llengua pel valencià, una jornada de celebració i reivindicació, impulsada per la societat civil; Docents de Vila-real pel valencià i famílies, amb el suport de l’Ajuntament. Activitats com exposicions, música o la cloenda de la campanya del Voluntariat pel valencià van omplir la plaça de la Vila de respecte i estima per la nostra llengua i van reforçar el missatge de què el valencià és una part fonamental de la nostra identitat, que cal cuidar i fomentar.

Des de 2006, la nostra ciutat en cor de poble és reconeguda oficialment com a Vila-real. En aquesta decisió van tenir un pes específic les indicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’esforç continu de la regidoria de Normalització Lingüística amb la campanya El nom és Vila-real. Actualment, aquesta regidoria, creada en 1994, és una de les millor dotades al nostre territori, comptant amb tres funcionàries de carrera treballant exclusivament per a la normalització i promoció del valencià.

Amb el pas dels anys, la regidoria ha desenvolupat una tasca constant en la visibilització de la llengua, fent-la present en totes les facetes de la vida ciutadana i garantint que el valencià continue sent un element viu i palpable a Vila-real, mitjançant iniciatives de sensibilització, activitats de formació lingüística, concursos literaris i culturals com els Premis Maig-Memorial Pasqual Batalla, publicacions com la revista Font, i un suport ferm a la comunitat educativa i cultural per a fomentar l’ús de la llengua pròpia.

Defensa de la llengua

Vila-real, amb aquest Govern progressista al capdavant, s’ha quedat sol en la defensa de la llengua. No podem dir que el Partit Popular haja sigut un exemple de moltes coses positives, però ací a Vila-real ho havia sigut de la defensa de la nostra llengua. Malauradament, ara estan segrestats per Vox i són capaços d’abandonar eixe compromís i no cal anar molt lluny. El ple de maig vam debatre, a proposta de Compromís, una moció que buscava reforçar el paper del valencià com a llengua vehicular en els continguts audiovisuals i radiofònics del servei públic valencià. Fa 10 anys, el vot del Partit Popular de Vila-real mai haguera sigut el que es va produir fa unes setmanes. El vot és fruit del partit únic PP-Vox, ja que, tot i el sainet que representen constantment per a voler fer creure que no són el mateix, són iguals.

És una llàstima, i un perill, que es donen situacions com aquesta i el que cal és evitar que el 2027, la nostra ciutat acabe governada per Vox, des de Madrid. Per tant, continuem treballant perquè, com diria Fuster, «som el que som perquè parlem el que parlem», i una vegada més, nosaltres diem sí al valencià.

Alcalde de Vila-real