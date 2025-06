«Para entender Compromís, su organización... ¡Hace falta un máster!», deia Maribel Amoriza, una de les periodistes polítiques més solvents que ha tingut esta casa. I té raó perquè eixe és un dels seus atractius: aglutinar sensibilitats diverses i vertebrar, des del valencianisme, el feminisme i l’ecosocialisme una veu pròpia que ha estat el motor de les transformacions polítiques del nostre país en els darrers anys.

A més dels canvis a casa, Compromís ha portat eixa veu plural a les institucions on, lluny del País Valencià, es prenen decisions que ens afecten: a Brussel·les, a Madrid (al Congrés i el Senat). I no ha estat fàcil, perquè per aconseguir-ho hem hagut d’aliar-nos amb forces d’altres territoris, no sempre disposades a complir la premissa bàsica: que Compromís tinga veu pròpia en allò que afecte els valencians.

Decisions no compartides

Fa setmanes, les reticències, a Madrid, davant l’exigència valencianista que comparega Pedro Sánchez al Congrés per la dana, sumat a altres decisions no compartides, van obrir les reflexions i el camí d’anar-nos-en al grup mixt. Ara, el putrefacte escàndol de corrupció de la cúpula del PSOE ha convertit eixa marxa en un clam compartit.

Per això, cal anar-nos-en. Cal fer front a la corrupció, que és la nostra línia roja. Cal que s’escolte clara la veu valenciana, que és la nostra bandera. I cal centrar-nos a construir, aglutinar i encapçalar l’alternativa a la nostra terra, que és la nostra prioritat. Cal véncer a casa un feixisme crescut, que és la gran amenaça.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló