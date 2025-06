Con la llegada de la noche de Sant Joan, Castellón activa el modo verano y los castellonenses dirigen su mirada al mar. Es imposible pensar en nuestra ciudad sin evocar la belleza de nuestros cuatro kilómetros de playas de agua cristalina y arena fina. Pero también lo es sin pensar en los múltiples servicios y la variada programación estival que se ofrecen en ellas, que las convierten, aún más, en un destino perfecto para el público familiar y juvenil.

El próximo lunes, desde por la tarde y hasta bien entrada la noche, el frente litoral castellonense será el epicentro de la fiesta con pirotecnia, pasacalles, música en directo y actividades populares. Un año más, la Federació de Colles, con la colaboración del Ayuntamiento, hará posible que miles de vecinos y visitantes disfruten de la que es una de las noches más especiales y más cortas del año. Les recibiremos a todos con la ilusión de siempre pero, esta vez, multiplicada por mil porque, coincidiendo con esta gran fiesta que estrena el verano, en Castellón damos un paso más y estrenamos también un nuevo paseo marítimo fruto de la remodelación de la avenida Ferrandis Salvador.

Este proyecto, valorado en 3,7 millones de euros y financiado con fondos europeos, ha permitido modernizar, mejorar la movilidad a pie y en bicicleta y renaturalizar la fachada litoral de nuestra ciudad. Pero hay más. Siempre digo que nuestras playas son uno de los grandes atractivos a la hora de captar turismo nacional e internacional. Pues qué mejor que utilizar este espacio único y tantas veces fotografiado y difundido en redes sociales como escaparate de uno de los principales puntales de la economía castellonense, la cerámica. Esta nueva Ferrandis Salvador muestra el apoyo de la ciudad a nuestra principal industria, con el uso de más de 5.200 m2 de pavimentos y revestimientos en suelos, mobiliario urbano y señalización. En esta ocasión, de nuevo, el esfuerzo y la coordinación entre las diferentes áreas municipales ha hecho posible que, en tiempo récord, se hayan acometido unas actuaciones con las que nuestro turismo gana enteros cara a la tan ansiada desestacionalización, en la que estamos trabajando desde hace dos años.

Aparcamiento

Y para los que se pregunten si contar con un bulevar más ancho ha supuesto una pérdida de plazas de párking la respuesta es no. Sumamos más de 300 plazas en un nuevo estacionamiento que se unen a las 200 existentes en el de caravanas. Y estamos conveniando también una nueva bolsa de aparcamientos en la playa del Serradal. Como dice el refrán, querer es poder. El equipo de gobierno que tengo el honor de presidir asumió el reto que nos pidieron los ciudadanos en las urnas: Cambiar Castellón. Ferrandis Salvador es un claro ejemplo de ello.

Les animo a venir, descubrirlo y, además del nuevo paseo, disfrutar de la espectacular programación que presentaremos la próxima semana. La integran clásicos como las actividades deportivas, las organizadas por el Planetario o las que proponen los chiringuitos, pero ya les adelanto que habrá alguna que otra gran sorpresa que desvelaremos en breve. Somos la capital más pequeña de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, pero a lo largo de estos 24 meses de gobierno ya han podido comprobar que nos gusta pensar en grande. En turismo, también.

Les hablaba antes de este cambio que nos pidieron hace dos años los castellonenses. Esta transformación requería una mejora y un refuerzo de la seguridad, también e incluso más en verano y, en especial, en las playas y el distrito marítimo, donde se suelen concentrar las 500.0000 personas que nos visitan a lo largo del año. Y qué decir de la mejora de la limpieza, otro de las grandes demandas ciudadanas. Pues, atendiendo esta inquietud, el servicio se refuerza del 1 de junio al 31 de septiembre para que tanto los castellonenses como quienes nos eligen para su descanso regresen a casa con la mejor imagen de Castellón.

Cultura

No me quiero olvidar de los barrios que, de la mano de A l’estiu tot lo món viu, desde el pasado 14 de julio y hasta el 29 agosto se llenan de actividad. Esta iniciativa, que celebró el año pasado su primera edición, es otra muestra de que creemos en el Castellón de todos, desde el centro hasta las urbanizaciones de montaña, de norte a sur y de este a oeste. No nos olvidamos de nadie, ni en verano. En esta ocasión, quienes se animen podrán disfrutar en 10 barrios de ocho actuaciones de bailes regionales y dos representaciones de obras de teatro. Les invito a sumarse y a participar en esta refrescante propuesta que seguro que les ayuda a pasar mejor los calores del verano.

Ya ven que en Castellón hemos preparado todos lo ingredientes para que este sea un verano inolbidable. Solo nos falta que, con su participación, pongan la guinda del pastel.

Alcaldesa de Castellón