Un curs d’avanços per a la UJI

A la Universitat Jaume I hem tingut clar que el full de ruta ha de centrar-se a consolidar les capacitats formatives, de recerca i d’innovació, per a posar-les al servei de la societat i a fer de l’UJI una universitat atractiva per a estudiar, investigar i treballar. Una estratègia que també ha tingut sempre molt present la necessitat de desenvolupar la nostra acció institucional en el marc dels principis estatutaris i els valors universitaris, com ara la igualtat, la pau, la inclusió i la defensa de l’estat de dret.

Sota aquestes premisses, el curs 2024-2025 ha estat un any acadèmic d’avanços significatius per a la Universitat Jaume I, i també, per descomptat, d’alguns reptes per resoldre. Pel que fa a aquesta qüestió, destaca la necessitat de signar l’acord del finançament del sistema universitari públic valencià, que ens ha de dotar de suficiència financera i estabilitat per a millorar la presa de decisions estratègiques.

Aquest balanç de curs, però, el centraré en les iniciatives desplegades per a avançar en els nostres objectius i fer de l’UJI una universitat millor. Vam iniciar el curs amb la incorporació del Grau en Màrqueting, potenciant la formació dual i l’oferta de microcredencials, i l’acabem completant la revisió dels plans d’estudis de grau, una obligació normativa que hem aprofitat per tal d’actualitzar-los i ajustar-los millor a les necessitats socials.

Un any en què, a més, hem aprovat el Pla d’Ocupabilitat i Emprenedoria amb la voluntat de millorar la inserció professional del nostre estudiantat i hem enfortit programes com UJILab Innovació, que compta amb la participació de més de 120 estudiants i estudiantes de 19 titulacions.

Les dades també avalen els avanços en la generació de coneixement, la transferència i la innovació amb impacte social. Així, hem aconseguit més de 6 milions d’euros en convocatòries competitives per a projectes d’R+D+I i equipament científic. A més, s’ha multiplicat per tres la captació de recursos externs per a la investigació: el finançament per a projectes en vigor ha passat dels 15 milions en 2019 als més de 45 en 2024. De fet, l’UJI és la universitat valenciana amb millor ràtio en nombre de projectes per cada 100 docents de plantilla.

Una de les ferramentes que ens ajuden a promoure un ecosistema favorable a la recerca ha estat el pla de promoció i de transferència del coneixement, que s’actualitza anualment per a respondre a les necessitats de la comunitat científica, que es mostra majoritàriament a favor de la ciència oberta. Ara, a més, amb el projecte EDUC-WIDE fomentem la cultura de la investigació i la innovació amb les universitats que formem part del consorci europeu EDUC.

Nous edificis

La transformació igualment ha estat visible en el campus, sobretot amb la posada en marxa de dos nous edificis. El primer d’investigació, que ens ha de permetre ampliar la recerca en els àmbits dels materials avançats i de les tecnologies de la imatge. I l’altre és el nou Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals, també amb vocació de convertir l’UJI en referent en aquestes matèries.

No hi ha cap dubte que són dues grans inversions, però també vull valorar aquelles obres que ens doten de noves sales d’estudis per a l’estudiantat, fan del campus un espai més sostenible (ens estem apropant ja a l’objectiu de cobrir un 20% de la nostra demanda energètica amb fonts renovables) i milloren els serveis que prestem a la comunitat universitària.

L’UJI també ha liderat el projecte ProDigital, un portal de les universitats públiques valencianes amb recursos per a millorar les competències digitals de la comunitat universitària, i de la societat, i que ha comptat amb finançament europeu.

Com deia al principi, l’acció desplegada també inclou iniciatives com el Pla d’Inclusió i No-Discriminació i la Política de protecció a la infància i a l’adolescència, i hem estat reconeguts a escala europea per les accions de promoció de la igualtat de gènere, a més de convertir-nos en la primera universitat valenciana reconeguda com a Entitat Valenciana Socialment Responsable. Tot en el curs en el qual la dana ens va obligar a activar un pla de resposta urgent per a mitigar l’impacte en la nostra comunitat universitària.

Finalment, l’UJI, que ha aprovat els seus nous Estatuts adaptats a la LOSU, ha vist com els rànquings internacionals ens tornen a situar entre el 4,5% de millors universitats del món.

