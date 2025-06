Gràcies i a per 10 anys més!

Gràcies, gràcies i gràcies. Per la vostra confiança en estos 10 anys d’alcaldessa. I per tornar a omplir el passat divendres la plaça del Parc, on tot va començar en 2015 i on una dècada després hem celebrat la transformació que ha experimentat la Vall d’Uixó, que està en el seu millor moment. Les fites aconseguides han sigut possibles gràcies als vallers i valleres, a cada associació, a cada club, a cada col·lectiu. Per això vaig voler agrair-los la seua participació i col·laboració en este projecte de ciutat.

També als regidors i regidores que m’han acompanyat en cada govern: Anto, Mayte, José Luis, Paca, Lluís, Elena, Manel, Ximo, Mar, Jorge, Maria, Javi, Zaida i Vicent. Un gran equip amb el qual he compartit i compartisc les ganes de treballar pels seus veïns i veïnes. I l’honradesa de qui representa les sigles socialistes. Perquè quatre desvergonyits no poden tirar per terra el treball fet en estos 10 anys, amb les mans netes i l’únic interés de millorar la Vall.

Va ser un acte molt emotiu, en el qual celebrar, donar les gràcies i rendir comptes de tot allò que hem fet en estos 10 anys. Si per alguna cosa s’ha caracteritzat la nostra acció de govern ha sigut per tindre una mirada llarga i una planificació a futur. Això ha sigut clau perquè hem eixit d’una espiral en la qual la Vall durant molts anys ha viscut ancorada al curtterminisme i al no fer res perquè ningú s’enfadara. Hem trencat amb això i amb els silencis d’un poble acostumat a no molestar. Hem dit les coses pel seu nom, encara que això signifique que no tots aplaudisquen.

Perquè fer política de veritat és prendre decisions difícils i dir no quan cal. I governar és no caure bé a totes i tots; és ser coherent. Mentre alguns fan política per a quedar bé, a mi m’agrada fer política per a canviar les coses, encara que a vegades incomode. Esta dècada de transformació ha tingut cinc eixos principals: l’ocupació, l’impuls econòmic i industrial, la sostenibilitat, l’urbanisme per a les persones i l’acció social. I en tot ells hem aconseguit fites importants.

Per exemple, en estos 10 anys hem reduït a la meitat l’atur i un 60% l’atur juvenil. El nombre de persones autònomes també ha augmentat, fins a superar les 1.900. La reducció del deute municipal ha sigut una altra de les claus, perquè hem hagut de renunciar a moltes coses per a amortitzar més de 20 milions d’euros. Això significa que el deute per habitant ha passat de 1.003 euros a 375 euros. Són xifres molt positives, darrere de les quals n’hi ha molt de treball.

Com també hem lluitat per a aconseguir i executar més de 16 milions d’euros de fons Next Generation EU. Gràcies a la Unió Europea i als seus programes de recuperació postpandèmia hem pogut escometre inversions històriques per a la Vall i que eren un anhel col·lectiu de la Vall des de fa molts anys. És el cas de l’ampliació de l’edifici de l’ajuntament de la nostra localitat, la construcció d’un museu en la Fàbrica de la Llum o l’excavació completa del poblat de Sant Josep.

Pròxima generació

Estos projectes són el millor exemple de com governem pensant en la pròxima generació i no en la pròxima legislatura. I clar que tinc ambició i clar que vull tindre veu on es prenen les decisions. Alguns veuen en això un problema, que la Vall tinga veu. Mentre puga seguiré fent-la servir; i no per mi, per la Vall. Perquè no s’ha de confondre la capacitat de tindre influència amb tindre privilegis. El meu únic privilegi és la responsabilitat de tindre veu per a portar futur i recursos a la Vall d’Uixó.

Tot allò que hem aconseguit està molt bé. Però queda molt per fer. Una de les millors notícies dels últims temps és l’inici de les obres d’ampliació del polígon industrial en 2026 per a seguir creant llocs de treball i que la Vall continue sent una ciutat on crear projectes de vida, de la mà de l’arribada de noves empreses i del creixement de les que ja es troben als nostres polígons. De tot el que hem somniat junts com a ciutat encara queda el millor per arribar.

Per això he decidit tornar a fer un pas endavant i presentar-me a la reelecció com a secretària general del PSPV-PSOE de la Vall d’Uixó. Com vaig dir el divendres passat a l’acte, mentre continue tenint el suport i la força de la gent continuaré partint-me la cara per defensar i transformar la Vall. Tenim un projecte de present i de futur per a la Vall que va molt més enllà d’esta legislatura. Per això seguirem treballant per 10 anys més de transformació i progrés.

Som l’única garantia perquè la Vall no retrocedisca i torne als seus temps més foscos, amb les taxes d’atur més altes dels últims 20 anys, amb la paràlisi per bandera, amb la mediocritat, amb el dubtós honor de ser la ciutat més vulnerable d’Espanya… La falta de projecte per part de l’oposició ha sigut evident en estos 10 anys. On venien caos, la Vall ha trobat un govern honrat, honest i amb un projecte de mirada llarga que ha capgirat la ciutat.

Alcaldessa de la Vall d'Uixó