Demasiados pícaros

Que la picaresca en España viene de lejos es conocido por todos, como muestra El Lazarillo de Tormes, escrito en 1554 o El Buscón, en 1626; sin embargo, esta forma de actuar, espabilada, tramposa y desvergonzada arraigó de tal manera en nuestra sociedad que lejos de estar desterrada en nuestros días, parece que se ha perpetuado y no ya en el pueblo llano, que también, pero la muestra más exagerada y preocupante la encontramos en la clase política, en todo lo ancho y largo de nuestro país, sin importar los colores.

En los diferentes gobiernos que ha vivido la democracia, se han destapado vergonzosos casos de corrupción más propios de personajes de baja condición y de malvivir que de aquellos quienes nos dirigen. Haciendo un poco de memoria recordamos el caso del 3%, los ERE de Andalucía, el caso Kitchen, la Gürtel y en el último año se investiga al hermano y a la esposa del presidente.

Los ciudadanos escuchan las noticias y se indignan ante la desfachatez de los políticos que mienten descaradamente o callan siguiendo las directrices de su partido. Pues una cosa les voy a decir, los vecinos podemos estar preocupados por llegar a fin de mes, por la subida del alquiler y de la bolsa de la compra, podemos estar trabajando para pagar los impuestos, pero memoria tenemos y mucha, y a los que no tienen el valor que se requiere para trabajar por nosotros, a los que no sean honestos, a esos, no les vamos a votar.

Los ciudadanos ya estamos muy hartos de aquellos que miran solo por sus intereses particulares, cansados de quienes no quieren dejar su silla y se aferran tristemente a su cargo o lo cambian por otro mejor a cambio de silencio.

Exigimos honradez a quienes nos gobiernan. Tenemos derecho a conocer la verdad porque la política ha de ir unida a la transparencia, así que basta de calumnias, de falsas promesas y de tramposos.

La ciudadanía anhela una justicia real que ponga fin a tanta picaresca, que dé término a nuestro desasosiego y que arraigue, por fin, la prudencia y la cordura entre la clase política y en la sociedad en la que vivimos.

Presidenta de la Asociación de Vecinos La Choquera y vocal de Coasveca