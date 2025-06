Les guerres americanes

Donald Trump va pujar al poder afirmant que acabaria amb totes les guerres, que no intervindria en cap altra. En sis mesos a la Casa Blanca, ha començat tres guerres: la comercial amb tot el món, la d’Orient Mitjà amb el suport al genocida estat d’Israel condemnat per crims contra la humanitat (qui ho diria) i contra Iran i Palestina. Encara sort que no volia conflictes. En pocs països interesse, de moment, mantenir un enfrontament amb Estats Units en termes de veure qui la té més llarga. Al seu moment Rússia ho va fer en el tema nuclear i en la carrera espacial, i va perdre.

En la guerra comercial, excepte els països més empobrits no ho té fàcil, li han plantat cara. La Xina, per exemple, ha triat una tàctica comercial de preus baixos en productes de consum i una política de replegar els clients maltractats de Trump, recolzada en productes estratègics d’alta qualitat. A força d’invertir s’han posicionat en el mercat internacional entre les primeres potències.

Les noves guerres militars llunyanes, i no declarades, on van els avions o els míssils i arrasen el que pillen per sota d’ells, sense cap mirament, tots són culpables per acció o omissió. Estats Units sempre han buscat una excusa falsa per tal de mostrar el seu prepotent poder. L’absolutisme del rei. En la guerra del Vietnam l’excusa eren els comunistes i l’expansionisme de la Xina. A l’Afganistan: on expulsaren als talibans amb l’excusa que acollien terroristes de Bin Laden encara que estaven en el Pakistan, i el maltractament a les dones. Ara els talibans han tornat a l’Afganistan i el maltractament a les dones continua. A l’Iraq: les armes de destrucció massiva, armes químiques facilitades per EEUU quan la guerra de l’Iraq contra els Kurds i l’Iran i aleshores inexistents; la dictadura, i el maltractament a les dones que continua.

Energia atòmica

Ara, la de l’Iran promoguda pels genocides Israelians: és el règim dels clergues, l’energia atòmica per a fabricar una bomba que des de fa vint anys afirmen els distints governs d’Israel, i el maltractament a les dones. En totes elles, els motius s’han demostrat mentida, falsos, no han existit ni existien, i així ho afirmaven i ho constaten els informes dels mateixos serveis secrets, les agències especialitzades i la realitat posterior, però el mal ja està fet.