Mazón no paga, pero sus amigos no pierden

La historia se repite. 12 años después, las farmacias castellonenses vuelven a estar al límite por los impagos de la Generalitat. Dos situaciones iguales, con las mismas víctimas colaterales, y un denominador común: el PP al frente del Gobierno valenciano. Siento que siguen el mismo guion. Un Consell, un partido y un president entregados a los intereses de unos pocos, que tiene la desfachatez de perdonar centenares de millones de euros en impuestos a las grandes fortunas valencianas y a empresas que presenten beneficios milmillonarios mientras asegura, con toda la cara, que no hay liquidez para pagar los medicamentos de la ciudadanía. Es una irresponsabilidad absoluta que tiene consecuencias: jugar con tu salud, la de tu familia, la de tus vecinos, etc.

Y lo peor es que es una estrategia calculada. Reduce al máximo los ingresos propios con regalos fiscales, para dejar así colapsar los servicios públicos y, después, culpar al Gobierno de España por no enviar más dinero. Y mientras tanto, nosotros sufrimos. Las farmacias ya no pueden aguantar más.

Peligroso

No me creo que sea solo incompetencia. Hay demasiado dinero en juego y demasiado silencio. ¿Quizás cómplice? Cuando perdonas 15 millones de euros a una energética con 5.000 millones de beneficios, quizás no sea un error. ¿Será una puerta giratoria? Sea como fuere, es una vergüenza. Mazónes ruin y peligroso.

Ya basta. No podemos permitir que una pandilla de negligentes siga jugando con nuestra salud y nuestros recursos. Si no saben gobernar, que se vayan. Y mientras tanto, lo repetiremos mil y una veces: ¡Mazón, paga ya!

Diputada del PSPV en Les Corts