Por un mundo sin ELA

El pasado sábado, como cada 21 de junio, se celebró el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA. Un día muy importante para sensibilizar a todos, informar a la población en general, y para tomar conciencia sin mirar hacia otro lado, porque esta enfermedad neurodegenerativa y sin cura afecta a alrededor de 4.000 personas en España y se diagnostican alrededor de un millar de nuevos casos cada año.

Por eso también es el momento para exigir al Gobierno de España que cumpla con su parte, pues tal y como denuncia la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), a siete meses de la entrada en vigor de la Ley 3/2024 conocida como ley ELA, las ayudas directas a los pacientes siguen sin materializarse.

Y es que, a pesar del consenso político que permitió la aprobación de esta ley, el gobierno socialista de Pedro Sánchez sigue sin evaluar la dotación económica que requiere, ni activar los fondos para que enfermos y familiares obtengan la ayuda necesaria económica para afrontar la enfermedad. A día de hoy, son muchas las familias que no reciben el apoyo necesario y los pacientes continúan sin acceso a cuidados especializados. Porque la ley que debía garantizar estos derechos ya está aprobada, pero su aplicación efectiva sigue pendiente.

La ausencia de dotación presupuestaria del Gobierno refleja su falta de sensibilidad y de compromiso institucional, y su inacción sigue teniendo un impacto directo sobre quienes más necesitan una respuesta ágil y eficaz. La verdad es que la inoperancia y falta de previsión de Pedro Sánchez, que sigue sin lograr aprobar unos Presupuestos Generales para 2025, nos está afectando a todos y paraliza el país, no solo a los ayuntamientos que no recibimos la financiación que nos corresponde para ofrecer servicios públicos de calidad que nuestros vecinos merecen, sino también a los enfermos de la ELA y a sus familias.

Y es que, si la ley ya está aprobada y existe verdadera voluntad política para hacerla efectiva, se pueden usar fondos de contingencia, o créditos extraordinarios, sin depender de que el presidente presente unos presupuestos en el Congreso y sus socios de Gobierno se avengan entre ellos. Pero parece que, tanto a unos como a otros, les falta esa voluntad, y altura de miras, para hacerlo realidad.

Durmiendo en la Moncloa

Me entristece ver cómo los enfermos siguen sin recibir las ayudas, mientras el Gobierno está más preocupado por mantenerse en el poder y seguir durmiendo en la Moncloa que por mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Algo que a estas alturas nadie llega a entender porque, entre sus líos familiares, los de sus ministros del Gobierno, la Fiscalía General del Estado y los del propio Partido Socialista, nos están llevando a una deriva institucional y reputacional que nos ha convertido en foco internacional de noticias que nada tienen que ver con el gran país que es España y en el que nos merecemos vivir los españoles.

Este artículo no nace del oportunismo, ni pretende instrumentalizar el sufrimiento, lo escribo desde la convicción de que la política, cuando se ejerce con rigor y responsabilidad, es útil a la ciudadanía. Recuerdo con mucho orgullo el día en que la ley de la ELA fue aprobada en el Senado, y sentí emoción pensando que con mi voto estaba ayudando a que muchos pacientes puedan tener una mejor calidad de vida, con más reconocimiento y nuevas oportunidades. También pensé en las familias de quienes ya no están, conocidos y también vecinos de Benicàssim, que a pesar de no perder las esperanza y luchar con todas sus fuerzas, esta terrible enfermedad les venció.

Por eso creo que se debe actuar con más rapidez y eficacia, especialmente en casos como el de la ELA, en los que los pacientes necesitan cuidados complejos y una atención integral, porque solo desde la diligencia se les pueden ofrecer los mejores servicios sanitarios y seguir apoyando la investigación.

Sin embargo hoy, vuelvo a sentir esa mezcla de frustración y decepción, porque junto la ley ELA, hay otras 22 propuestas impulsadas por el Partido Popular que también buscan mejorar la vida de las personas, como pueden ser la ley antiocupación o la rebaja del IVA para peluquerías y barberías, o la modificación de la ley estatal de Costas, entre otras, y que continúan pendientes de trámite olvidadas en algún cajón por parte del Gobierno.

Muchas de estas iniciativas, conocidas como las leyes Feijóo, todavía están por tramitar en el Congreso y, lamentablemente, vemos cómo partidos como el PSOE y Sumar (en el que se integra Compromís), están bloqueando su avance. Algo que resulta tan injusto como decepcionante para todos los españoles, y para quienes desde nuestro trabajo y responsabilidad creemos en la política como verdadera herramienta para mejorar la vida de las personas.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora