Sánchez o el PSOE

Continúa el circo con marchamo sanchista y la cosa parece que va a más. Nada extraño conociendo durante tantos años al compañero Pedro Sánchez, tipo a tener en cuenta por los estudiosos de Freud. El domingo salía del escondite con una nueva escenificación a cuenta de lo que él vende como gran logro: el acuerdo in extremis con el secretario general de la OTAN, por el que España solo llegará al 2,1% del PIB en gasto de defensa. Sabiendo cómo se las gasta el fabulador de la Moncloa, era preciso analizar el anuncio realizado, justamente en la antesala de las declaraciones ante el juez de Ábalos y Koldo, los dos exhermanos en la amistad de Sánchez. José Antonio Zarzalejos, fino observador, ha sido rápido en dar luz al asunto, calificando la comparecencia del presidente como «otra impostura y una nueva salida en falso», advirtiendo que España ha firmado el documento del 5% como el resto de los 31 países que conforman la Alianza Atlántica, que los compromete por igual a llegar a dicho porcentaje del PIB para 2035 con revisión en 2029 y financiación nacional sin opción a la deuda europea. «Sánchez no va a estar en el Gobierno en 2029 y 2035, por eso no puede ser más patético», remata Zarzalejos. Análisis que comparto, la difusión de mensajes hilvanados en el maleable engarce al que se prestan los recursos semánticos resulta nuclear entre el ejército de pensadores inasequible al desaliento, que cada día trabaja con ahínco en el intento de seguir apuntalando a Sánchez y su invento del Frankestein, andamiaje en serio peligro de derrumbe inminente.

Alfonso Guerra

Ayer nos desayunamos con un artículo de Javier Lambán titulado En defensa de la democracia hay que ser socialista. El que fuere barón socialista y referente de las corrientes críticas al sanchismo denuncia: «Además de abrazar la ideología woke el PSOE se ha sometido a las exigencias de socios enemigos de la Constitución». Pocas horas después, entraba en escena Alfonso Guerra respondiendo sin pelos en la lengua a Susana Griso: «Los militantes tienen que elegir entre proteger a Pedro Sánchez o al PSOE, pero ambas cosas no son compatibles». Guerra, figura indiscutible del socialismo español que pilotó la Transición y modernizó la nación española con Felipe González, volvió a dar pruebas de su honestidad de pensamiento: «Hemos entregado el partido en las manos a unos bandidos y macarras, una banda que parece Los Soprano y eso ha salido de la dirección del partido».

Los interesados socios elevan la presión en la amenaza a Sánchez cara a la galería. Simplemente lo previsto en el guion circense donde hasta los payasos hacen llorar. Es general la opinión de cuán insostenible resulta la situación del presidente del Gobierno. Empero, en este lado de los Pirineos las normas básicas de la democracia no están tan claras y los compañeros de viaje de Pedro, a la mayoría España le importa una higa, nunca estarán mejor que en la mullida situación de pedir sin límite y llevárselo calentito. Continurá la connivencia.

Periodista y escritor