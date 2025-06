Els temps que vivim sempre marquen els humans. Unes vegades més, altres vegades menys. Però ara, imperant i poderosa, la sensació que hi ha arreu de les nostres societats de benestar és fortíssima en el sentit d’inesperada, massa forta i en molts sentits desproveïda d’harmonia. Els perills, per exemple, de la droga, l’augment del feixisme intransigent, d’un capitalisme salvatge que tot ho arrasa, de les guerres d’una globalització que provoca massa soledat...

Tot ens cau a sobre sense que tinguem la sensació de poder esquivar els seus mals.

Em trobe amb un conegut que amb el suport de caps lúcids com de l’existencialista Jean-Paul Sartre i d’Emil Cioran, tan pessimista ell, enumera tot un munt de desastres quasi imminents més enllà dels apuntats dalt.

Ell parla més d’aquells que ens afecten a la vida diària i de forma directa. No em queda més remei que acceptar que en gran part té tota la raó. Jo, que sóc optimista de mena, mire d’oposar-li algun argument contrari. I li parle de la pau que hi ha a les terrasses de la ciutat i dels pobles, de la seguretat ciutadana de que gaudim encara que no en siguem conscients, sobre l’abundor de benestar material i fins i tot de molts actes de pura i simple empatia que es poden vore en el dia a dia només que hi parem atenció i sense la qual la vida es faria impossible. O molt difícil.

Preocupació

Com fa molta calor no fem la conversa llarga i mostrem intenció de seguir cadascú amb les seues dèries i afers quotidians. Abans però de separar-nos, com en un darrer gest d’esperança i preocupació tossuda ens fixem en les nostres petites burgeses famílies i convenim amb rapidesa en que la nostra preocupació ja no va sobre les nostres persones ni en gent d’edats similars, tampoc ni tan sols en els nostres fills i filles. El neguit s’estén cap als nets i netes . I el seu futur. Com ho tindran davant tot açò que ens cau a sobre?

Sociòleg i traductor