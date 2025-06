Un nuevo tiempo para el empleo

En medio de la transformación económica y laboral que se viene atisbando a consecuencia de los avances tecnológicos, la Formación Profesional (FP) está cobrando mayor protagonismo a la hora de mostrarse como una opción directa y eficaz hacia el empleo. En Castellón, donde el peso de la industria y los sectores productivos es incuestionable, la FP emerge como una herramienta esencial para construir un futuro más competitivo, sostenible y justo. Así al menos lo asevera el último informe FPAnálisis, del Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza. El estudio viene a concluir que uno de cada tres nuevos empleos en la provincia requerirá una titulación de FP.

La situación laboral en Castellón dibuja una paradoja cada vez más difícil de sostener: mientras miles de jóvenes siguen sin encontrar empleo o lo hacen en condiciones precarias, las empresas de sectores clave (como el metal, la cerámica, la automoción o la energía) no logran cubrir sus vacantes por falta de personal cualificado. Solo en el sector del metal, que agrupa oficios tan demandados como soldadores, fontaneros o técnicos de maquinaria cerámica, se calcula que habrá que cubrir 11.000 empleos en los próximos años. Y eso sin contar las nuevas necesidades derivadas de la transformación ecológica y digital.

En este contexto, la FP no solo es útil, es imprescindible. Los datos lo confirman: los ciclos de grado medio y superior tienen una elevada tasa de empleabilidad, especialmente en Castellón, donde el tejido empresarial está fuertemente vinculado a la producción, la tecnología y la logística. Sin embargo, la realidad evidencia un problema de base: la falta de vocaciones técnicas. A pesar de las buenas condiciones laborales, apenas el 7% del alumnado se decanta por familias como Fabricación Mecánica, Energía y Agua, o Transporte y Mantenimiento de Vehículos. ¿Cómo revertir esta situación?

Innovación

Una de las claves podría estar en el cambio cultural. Durante demasiado tiempo se ha promovido una idea equivocada: que el éxito profesional no pasa por la realización de módulos formativos. Esa visión está hoy desfasada. Hoy, los graduados en FP son protagonistas de la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento económico. Desde los instaladores de placas solares hasta los programadores de sistemas industriales, pasando por los expertos en energías renovables, son perfiles imprescindibles para los nuevos retos que enfrentamos como sociedad.

Pero el cambio también debe ser estructural. La administración educativa ha avanzado mucho, con una oferta de FP que permite cursar 27 de las 28 familias profesionales en la provincia. Este curso, más de 13.500 alumnos estudian en los 51 institutos de Castellón, una cifra que se ha triplicado desde 2003. No obstante, aún hay que hacer ajustes. En paralelo, el entorno empresarial también debe adaptarse. Casos de empresas que implementaron horarios continuos para atraer talento demuestran que la flexibilidad y la conciliación ya no son un extra, sino una necesidad. La juventud de hoy no solo busca empleo, busca calidad de vida, propósito y estabilidad. Atraerla requiere entender sus motivaciones y ofrecer condiciones laborales acordes a los nuevos tiempos. En Castellón tenemos los mimbres necesarios para liderar un modelo de desarrollo basado en la cualificación, la innovación y el arraigo al territorio y eso solo se podrá hacer si Administración y empresas van de la mano.