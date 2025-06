Una policía del siglo XXI

Muchos vecinos de Castellón me piden seguridad en sus barrios, en sus calles. Y sí, estamos comprometidos con la seguridad en la ciudad. La Unidad de Policía de Barrios es una prueba. Por eso seguimos con los procesos de ampliación de la plantilla. Es verdad que, con una mejor organización, llegamos a más sitios. Tenemos más ojos. Pero no basta. Ya no sirve el patrullaje a pie como antaño.

En este siglo XXI, los malos trajinan con tarjetas de crédito, se cuelan en tu casa por internet, llevan bólidos, se musculan en el gimnasio, hacen artes marciales, usan drogas sofisticadas. Ya no basta solo con perseguirles corriendo. Necesitamos, además de agentes de policía valientes y con experiencia en las calles, formación tecnológica y medios de última generación.

Vanguardia

Y es que, en la ciudad, la Policía Local llega primero, de ordinario antes que la Policía Nacional o los servicios sanitarios. Ahora, incluso, lo podrán hacer antes. Con la renovación de los sistemas de seguridad del Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias (sala CIMSE), nuestros agentes de Policía, de Movilidad y de Bomberos, pueden decir que tienen ojos en el cogote. Pantallas de alta resolución, más de 200 cámaras por la ciudad, un sistema informático de gestión de las incidencias más ágil, coordinación centralizada de alarmas en edificios y colegios públicos… nos llevan a la vanguardia de los cuerpos de policía más avanzados.

Pero esos medios son nada, y aún menos que nada, sin agentes comprometidos, con espíritu de servicio, con valentía, dispuestos a hacer frente a las adversidades, aunque las leyes nacionales a veces se lo pongan difícil. Pienso en la okupación por ejemplo. Se deben a la ciudadanía y a nosotros nos toca agradecérselo.

Portavoz de Vox en Castellón