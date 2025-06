Es en la provincia de Castellón... ahí es

Si el verano va de vivir, de sentir, de disfrutar… entonces está claro dónde empieza: en la provincia de Castellón. Y no lo decimos por eslóganes bonitos o por las fotos de postal (que también). Lo decimos porque aquí, en esta tierra de contrastes, hemos tejido una estrategia firme, ambiciosa y real para que nuestra provincia brille como destino turístico de excelencia. Con el lanzamiento de la campaña Donde empieza el verano… ahí es, proyectamos un mensaje claro: Castellón no solo ofrece vacaciones, ofrece experiencias. Desde nuestras playas bañadas por el Mediterráneo hasta los pueblos del interior que rezuman historia y autenticidad, estamos demostrando que aquí el verano no se cuenta en días de calendario, sino en momentos inolvidables.

Los datos nos avalan. En el primer cuatrimestre de 2025, hemos recibido 428.132 viajeros y generado más de 1,6 millones de pernoctaciones. Y esto no es solo un buen arranque de temporada; es la confirmación de una tendencia al alza que nos empuja a seguir trabajando para ayudar a superar el objetivo de 2,2 millones de visitantes este año.

Pero no nos engañemos: esto no ocurre por casualidad. Detrás hay una hoja de ruta, un modelo turístico integral que atiende a las nuevas demandas del viajero, fomenta la sostenibilidad, genera empleo (más de 25.000 puestos en el sector) y, sobre todo, cohesiona nuestro territorio. Porque Castellón no es solo costa. También es interior, montaña, cultura, gastronomía, cicloturismo, cine y música. Y todo eso lo estamos poniendo en valor desde la Diputación de Castellón. A través del Patronato Provincial de Turismo, hemos multiplicado esfuerzos y presupuestos. Este año hemos aumentado un 48% la inversión turística, alcanzando los 10,9 millones de euros. Cada euro invertido es una apuesta por el crecimiento, la diversificación y el orgullo de mostrar lo que somos.

Cinco productos clave son nuestra carta de presentación: Castelló Ruta de Sabor, nuestra joya gastronómica, que une al agricultor con el chef, al mar con el plato y al visitante con la autenticidad. Con más de 500 entidades adheridas a esta campaña y una inversión de 700.000 euros, esta marca es ya sinónimo de calidad y personalidad culinaria.

Castellón Cycling, donde el cicloturismo ha pasado de ser una tendencia a un producto totalmente consolidado. Mejoras de infraestructuras, estaciones inteligentes y competiciones de primer nivel posicionan a nuestra provincia como un referente tanto nacional como internacional.

Castellón Sénior, un programa pionero que es mucho más que turismo. Es bienestar, envejecimiento activo, desestacionalización y una inyección directa a la economía local de 2,5 millones solo en alojamientos. Con 1,5 millones de euros y 11.000 plazas, damos un segundo verano al turismo provincial fuera de temporada.

Castellón Tierra de Festivales, porque aquí también se baila, se canta y se vibra. Arenal Sound, FIB, Rototom, SanSan, Jazz… Eventos que dejan en el territorio un impacto económico de 104 millones de euros y posicionan a Castellón como destino joven, moderno y, también, dinámico.

Castellón Tierra de Cine, una novedad que nos emociona especialmente. Porque sabemos y somos conscientes que nuestras localizaciones son únicas, estamos impulsando una Film Commission y apostando por el patrocinio de producciones que nos llevarán a nuevas pantallas.

Plan Director del Castillo de Peñíscola

Y a todo esto, le sumamos nuestra historia. La culminación del Plan Director del Castillo de Peñíscola, con una inversión de casi 3,6 millones de euros, no es solo la restauración de una fortaleza; es un símbolo del valor que damos a nuestro patrimonio. Con una semana de puertas abiertas, hasta el domingo 29, en la que los castellonenses pueden acceder de manera gratuita y contemplar que Peñíscola vuelve a ser, como en tiempos del Papa Luna, un faro que guía y enamora.

¿Dónde empieza el verano? En ese castillo que mira directo al mar. En ese sendero de montaña que huele a romero. En ese plato que sabe a mar y tierra. En ese pedal que recorre caminos entre olivos, naranjos o almendros. En esa canción que se convierte en recuerdo. En cada rincón de Castellón que esconde una historia.

Desde la Diputación, no descansamos en nuestra ambición. Seguimos trabajando codo con codo con el sector privado, con los ayuntamientos, con las asociaciones y, sobre todo, con la gente. Porque cuando todos remamos en la misma dirección, la provincia avanza. Y avanza firme.

Este verano, Castellón no es solo el destino. Es el comienzo. Porque si es en Castellón... ahí es.

Presidenta de la Diputación de Castellón