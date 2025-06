L’Alcora, en mode ‘estiu viu’

A l’estiu tot lo món viu, i a l’Alcora no podíem ser menys. De plans, en tenim de sobres per a omplir aquests mesos de bons moments. Propostes que solen tindre molt bona acollida i que tornen amb ganes: rutes culturals i per la naturalesa per a redescobrir l’entorn, sessions de ball, ioga i pilates a l’aire lliure, cinema a la fresca, parc aquàtic infantil... tot això forma part d’una programació conjunta coneguda com a Estiu Viu.

L’objectiu és oferir opcions per a totes les edats, fomentar la convivència, l’oci saludable, la diversió i molts moments per a compartir, pensant en el benestar de tots aquells veïns i veïnes que es queden a l’Alcora.

Els xiquets i xiquetes ja estan gaudint de l’Escola d’Estiu, on poden participar en un munt d’activitats com ara esport, piscina, tallers i excursions. Des de l’Ajuntament apostem fermament per aquesta iniciativa i perquè siga accessible i assequible per a totes les famílies. A més, s’ofereix el servei d’escola matinera per tal d’adaptar-nos millor als horaris de treball. És una proposta que, a més de proporcionar diversió i aprenentatges als menuts, facilita la conciliació de la vida laboral i familiar. És, per tant, d’eixes mesures que tenen un impacte real en el dia a dia de moltes cases i mostren el nostre compromís amb la igualtat d’oportunitats i uns serveis públics de qualitat.

També apostem per oferir propostes pensades per a la joventut. Enguany torna l’Estiu Jove, amb activitats gratuïtes i molt variades que es faran durant els dissabtes de juliol. Les rutes d’aventura, el làser game, les tirolines de Saltapins o la jornada al parc V Jump de Castelló són només algunes de les opcions preparades. Una programació atractiva i inclusiva que, a més de diversió, fomenta valors com la convivència, l’activitat física i el respecte a la natura.

A més, com cada any, els clubs esportius del municipi contribueixen a omplir l’estiu d’activitat amb els seus campus.

Festes

L’estiu també és temps de retrobaments i de festa. Les festes dels barris i de les pedanies, la tradicional festivitat del nostre patró, Sant Cristòfol i, com a colofó, les Festes del Crist, que es desenvoluparan del 23 d’agost al 7 de setembre i que a l’Alcora ens marquen el final de l’estiu.

Vull agrair a totes les persones que, des de l’organització, el voluntariat o el treball diari, dediquen el seu temps i esforç a fer possible tota aquesta activitat. Eixa feina, moltes vegades invisible, és imprescindible perquè tot isca bé i perquè totes i tots les puguem viure i disfrutar.

A l’Alcora, l’estiu és, a més a més, una oportunitat per descobrir i gaudir del nostre patrimoni, del nostre paisatge i de la nostra història. Tenim la sort de comptar amb espais que ens parlen del passat, però que continuen molt vius. Un bon exemple és la Ruta Paleontològica d’Araia, que ens acosta a un tresor científic de primer ordre. Amb un recorregut senyalitzat i accessible, ens endinsa en un ecosistema de fa més de 16 milions d’anys, amb espècies fòssils úniques i continguts divulgatius elaborats per la Universitat de València i l’Institut Català de Paleontologia.

També destaca el Castell de l’Alcalatén, que, després de les obres de rehabilitació i la instal·lació de nova senyalització, ja es pot visitar en molt millors condicions. El recorregut permet entendre el seu valor històric i patrimonial, i alhora gaudir d’unes vistes espectaculars de la comarca.

La Reial Fàbrica del Comte d’Aranda, primer centre industrial ceràmic d’Espanya, és un altre dels nostres grans actius. Amb la visita combinada al Museu de Ceràmica i a les naus rehabilitades de la fàbrica, oferim una experiència immersiva única, que ens diferencia i que reforça el nostre posicionament com a referent del turisme ceràmic europeu.

Embassament de l’Alcora

Un altre espai que cada vegada atrau més visitants és l’embassament de l’Alcora, que s’ha consolidat com a lloc de trobada per a famílies, esportistes i amants de la natura. Activitats com el caiac, la tirolina, el paddle surf o les rutes guiades ofereixen una manera diferent de gaudir del nostre entorn, d’una forma saludable i sostenible.

Des de l’Ajuntament seguirem treballant en aquesta línia i ho farem sempre. Volem continuar recuperant espais, generant propostes que combinen cultura, natura i coneixement, i oferint iniciatives que ajuden a saber millor qui som. Perquè fer poble també és això: cuidar-lo, explicar-lo i compartir-lo amb orgull i amb estima.

Tenim moltes ganes, molts dies i moltes activitats al davant per a viure intensament aquest estiu a l’Alcora. Us convide a sumar-vos-hi i a fer-lo vostre.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló