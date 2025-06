Orgull de Castelló

Aquest dissabte 28 de juny és el Dia de l’Orgull, el dia en què gais, lesbianes i persones trans van dir prou a l’assetjament que la policia de Nova York els imposava periòdicament. Una celebració per reivindicar que totes les persones tenen els mateixos drets i deures, que som iguals, independentment de la nostra orientació sexual.

Aquest dissabte, el col·lectiu QueerFest convoca una concentració a la plaça Pescateria, com ja van fer el passat 17 de maig, Dia contra la LGTBIfòbia. I ho fan al marge de l’Ajuntament de Castelló, que ha trencat tots els ponts amb els col·lectius LGTBI de la ciutat.

Teatre pur

Els col·lectius de Castelló saben que la representació que fan el Partit Popular i Vox respecte a la diversitat és teatre pur i dur. Carrasco fingeix estar al costat del col·lectiu, però té com a regidors de Seguretat i de Famílies a qui defensa les teràpies de conversió per canviar l’orientació sexual de la gent. En altres paraules, volen torturar-les per fer-les ser el que no són. I sí, són regidors del govern de Carrasco, nomenats per ella, els qui defensen aquestes barbaritats.

El PP organitza festes amb banderes, i Vox diu que ho fan sense ells, però és fals: és Vox qui li aprova el pressupost. El PP diu que, com que agiten banderes, no estan amb Vox, però també és fals: a banda de tindre’ls al govern, a Les Corts Valencianes voten junts per retallar drets a les persones trans i per permetre i protegir la tortura per fer-te canviar d’orientació sexual.

Aquest dissabte, Compromís estarem amb el col·lectiu, sense hipocresies i amb fermesa, mentre Carrasco continua mantenint homòfobs al govern municipal.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló