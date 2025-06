Viene de lejos

Este jueves podría escribir un nuevo capítulo del serial sobre el poc honorable presidente que aún ocupa el Palau de la Generalitat; podría, porque la infamia no cesa. O podría hablar del terrible mazazo moral y electoral que representa para el PSOE la repugnante actuación de Ábalos, Santos Cerdán y Koldo; podría, porque me siento engañado como votante de un partido que propugna valores de justicia e igualdad. Podría, en definitiva, manifestar que el cuerpo me pide que tanto Mazón como Sánchez adopten la única salida que considero honrosa: bajar la persiana y convocar elecciones para empezar de cero tanto en Les Corts como en el Congreso.

Podría. Pero hoy prefiero marcarme un Paco Umbral y hablar de mi libro. Puede que no les interese tanto, seguro, pero nos dejará a todos mejor cuerpo que recordar las fechorías del tridente corrupto que, presuntamente, se ha enriquecido a la sombra de Ferraz, de sus presuntas mordidas y su soez trato hacia las mujeres con las que mercadeaban. O también de la ignominia de quien todavía no ha dimitido por todas sus afrentas tras la dana; la última, cogerle el teléfono a su amiga del Ventorro aquella tarde, «…no me metas en un lío», mientras seguía incomunicado para hablar con la ya imputada Salomé Pradas para mandar antes el mensaje que habría salvado muchas vidas. Mucha náusea.

Simago

Así que mejor hablar de la Panderola, cuyo silbato dejo de sonar en 1963; de la riuà de 1947 que arrasó los barrios mas pobres de la ciudad; de las casetas de baño que se alquilaban en la playa del Pinar; de la vuelta al mundo que hizo un castellonense en 1936; de aquellos cuáqueros de Manchester que llegaron a Eslida a finales del XIX para explotar una mina de cinabrio y montar la primera Liga Antialcohólica de España con su órgano de prensa, El Abstemio; de las dos visitas de Franco a Castelló; del impacto que supuso en 1969 la apertura de Simago-Prisunic en la calle Mayor con las primeras escaleras mecánicas que funcionaron en la ciudad; de pintores como Porcar o Ripollés y de músicos como Carles Santos; de la primera subida en coche al convento de los Carmelitas del Desierto de las Palmas, etc.

Todo ello, y más, aparece en Siempre seremos ayer, una obra basada en los diarios que escribió Manuel Pérez Rodríguez, el último propietario del inmueble de la calle Escultor Viciano conocido como el Garaje del Inglés. Una casa que Russell Ecroyd, el inglés, compró en 1928 al político y escritor Salvador Guinot y que a la muerte en 1973 de Manuel Pérez, sin herederos, protagonizó un largo litigio hasta que en 2004 fue vendida en pública subasta por más de tres millones de euros. Hoy el Garaje del Inglés sigue cerrado y amenazando ruina en la calle Luis Vives. La casa, también cerrada, se mantiene en pie en el carrer de la Vieta donde la vieja Panderola ha dejado paso a un mastodóntico tranvía. Dicen que es el signo de los nuevos tiempos.

Me refiero al TRAM. Lo otro, la basura que envuelve a algunos políticos, ya existía cuando Manuel Pérez escribió sus diarios. Viene de lejos. Por eso duele más tanto desencanto al comprobar que la vileza y el asco se perpetúan. Y sí, al final, he hablado más del estiércol que de mi libro.

Periodista y escritor