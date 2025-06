FIFA 25 vs fútbol real

Vi, junto a mi hijo de ocho años, las semifinales y la final de la Nations League, incluida la prórroga y los malditos penaltis. En ambos partidos se produjo la misma circunstancia: durante la primera parte fue bien, los dos comentando las jugadas, disfrutando de Lamine Yamal y compañía, y apretando juntos para que España ganara. Todo muy normal. En el descanso, el crío me pidió el móvil, donde tiene instalado el videojuego FIFA 25. Quería emular lo que acababa de ver. Como futbolero irredento le dejé, claro. Craso error porque acabaría enfadado con él. Y es que las dos veces, al iniciarse la segunda mitad del partido, el chaval seguía aferrado a la pantalla del teléfono, haciendo caso omiso de las evoluciones de nuestra selección. De tanto en tanto, me quejaba y le pedía que volviese a mirar la tele. Al final, en ambas ocasiones, acabé convenciéndolo un poco a las malas.

Creo que lo estoy contando mal. Debí haber empezado por el principio. Al comienzo del Francia-España, el niño me sorprendió con su comentario: «Papá, papá, ¡se parece al FIFA!». Se refería a la imagen general del partido. Como es obvio le dije que no, que el FIFA se parecía, o trataba de imitar, a la realidad. Él, circunspecto, no me contestó; parecía poco convencido de lo que le había dicho.

En fin, que la pelea mía contra el videojuego empezó a la vez que lo hacía el fútbol.

Retomo el hilo. Estoy en el momento en que consigo sacarlo de la virtualidad y que se centre en el mundo real, en el directo recibido por la señal televisiva.

En el sofá de casa

Han pasado ya unos días, unas semanas incluso, y me da que el pequeño de la casa iba mejor encaminado que yo. Vamos a ver si me explico: cuando miramos fútbol hacemos, inútilmente, fuerza para que nuestro equipo gane. Apretamos los dientes, incluso a veces se nos va la pierna y la estiramos, como si fuésemos nosotros quienes tenemos que rematar la jugada. También animamos, desde casa o, algo más sensato, en la grada del estadio. Pero, como ya he avanzado, todo eso es por completo inocuo, no va a tener ninguna repercusión en el resultado. Por grande que sea nuestro deseo de victoria, por potentes que se desempeñen nuestros pulmones a la hora de gritar, la decisión de meter la pelota en la red contraria pertenece a otro. Ni a nosotros ni a la suma de todos los que estamos allí, sobre todo si ese conjunto de aficionados nos encontramos en el sofá de casa. En la grada del estadio algo de fuerza se puede imprimir, pero tampoco va a ser decisivo el griterío de los forofos.

Sin embargo, mi hijo, con el móvil decidía si su equipo ganaba o no dependiendo por completo, o casi, de sus acciones, de su habilidad manejando los píxeles. Y yo como un idiota haciendo como que soy Luis de la Fuente y pidiendo que sacase a Álex Baena o haciendo un gesto con la pierna para mostrar qué debía haber hecho tal o cual jugador.

Eso sí, el próximo partido, el crío no me va a convencer de que le deje el móvil. A padecer conmigo por algo que no puede controlar. Igual resulta que por eso es bonito el fútbol. O no, a saber.

