El sabor de la tradición

La vanguardia en cocina ha cautivado paladares y crítica en los últimos años; ha habido premios y reconocimientos a la innovación culinaria para todos los gustos y colores y, en estos días, un nuevo reconocimiento a la cocina tradicional se ha abierto paso. En este 2025 se ha celebrado, hace apenas unos días, la primera edición de los Top Tradition Restaurants, en el marco de los premios Materia Prima que se entregan en Vitoria-Gasteiz. Con ellos se resarce la falta de reconocimiento y cariño por parte del mundo de los premios de cocina, en las ultimas décadas, por las creaciones culinarias de siempre, las que cuidan el producto y nos transportan a los sabores de siempre con honestidad y pasión.

Diez han sido los restaurantes galardonados de todo el país y, si la noticia de la celebración de estos premios ya era buena, saber que uno de los diez restaurantes españoles reconocidos es de Peñíscola, la hace mucho mejor. Casa Jaime y su impecable trayectoria de respeto, puesta en valor y apuesta por la cocina de siempre ha sido uno de los diez elegidos. No me sorprende en absoluto; en Peñíscola y ya en muchos, muchísimos lugares de España saben que en los fogones de Casa Jaime en nuestra localidad se cocinan los sabores honestos de la cocina de nuestros marineros. Desde que Jaime Sanz cocinase en la cocina de un barco pesquero, esa pasión por sacar lo mejor de cada producto del mar no ha cesado. Más de cinco décadas después sigue regentando, en familia, con su estimada esposa Pilar, un restaurante en el que el Mediterráneo y sus sabores son protagonistas.

Gente buena que cocina mejor que bien, que trata a sus clientes como en casa y que pone sobre la mesa decenas de años de saberes y sabores difíciles de igualar.

El heredero

Además, me vais a permitir que me tome la licencia de decir que allí no solo se encuentra uno de los mejores chefs de nuestro territorio, sino también uno de los más buenos amigos, alguien tan noble como Jordi Sanz, el heredero del recetario de su padre. Entenderéis que mi alegría no sea solo por el orgullo patrio de contar con un nuevo reconocimiento para un restaurante peñiscolano; es un amigo quien lo recibe y eso es mucho más que orgullo.

Si tengo que hablar de las bondades de Casa Jaime llenaría decenas de columnas como esta, pero algo que no puedo obviar es la forma en que Jaime Sanz hijo lleva la sala; nadie mejor que él para elevar a la altura de los suculentos platos que salen de cocina el cuidado del comensal. Amigos, es una visita que no os podéis perder.

Restaurante Casa Jaime, de corazón: enhorabuena, familia.

Alcalde de Peñíscola