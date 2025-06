La violencia machista no cesa

Cinco mujeres y un niño asesinados en solo 48 horas. Cada una de esas vidas segadas es un fracaso colectivo. Y, sin embargo, la sociedad sigue con su día a día, con una mezcla de consternación y resignación, como si este horror fuera inevitable. No lo es. Lo que ocurre es que el sistema sigue fallando, la educación sigue siendo insuficiente; y el machismo, en lugar de retroceder, muta, se enmascara y persiste. El crimen ocurrido recientemente en Algemesí, en el que un hombre de 34 años asesinó a su pareja y a su hijo de apenas dos años, es solo uno más en una lista que no deja de crecer. Este tipo de violencia no es un arrebato, ni una enfermedad mental, ni fruto del amor enfermizo. Es el resultado de una estructura social que sigue alimentando la idea de que las mujeres deben obedecer, callar y soportar.

Castellón no es ajeno a todo esto. Los datos en la provincia también son preocupantes. Parece claro que no podemos seguir tratando la violencia machista como si fuera un problema puntual. Es una manifestación brutal de una desigualdad estructural. No basta con condenar los asesinatos ni los minutos de silencio. La violencia de género requiere un enfoque integral, sostenido y con voluntad política real, que rehúya de los dogmatismos ideológicos.

Desde las asociaciones feministas se insiste en la corresponsabilidad de la sociedad. Y tienen razón. Todos y todas tenemos un papel: denunciar lo que sabemos, acompañar a las víctimas, no normalizar el control ni los celos, no justificar la violencia verbal o psicológica. Las señales de alerta están ahí: el aislamiento, la desvalorización constante, el control económico, el chantaje emocional. No hay que esperar al primer golpe.

También es urgente dotar a las instituciones de los recursos necesarios. Los cuerpos policiales y los juzgados de violencia de género necesitan refuerzos, formación especializada y coordinación eficaz.

Romper el silencio

El repunte de denuncias en Castellón durante el primer trimestre de 2025 (un 16,4% más que el año pasado) puede leerse como un indicador de que más mujeres están rompiendo el silencio. Pero también nos advierte de algo más preocupante: la violencia sigue ahí, creciendo, extendiéndose, afectando a cada rincón. No podemos permitir que siga avanzando con esta impunidad.

El verano, como advierten cada año los expertos, es una época especialmente crítica. Las vacaciones, la convivencia prolongada, la falta de redes de apoyo, aumentan el riesgo para muchas mujeres. Es responsabilidad de todos estar atentos, ofrecer apoyo y exigir políticas públicas firmes, valientes y feministas. Hay que volver a remarcar que existe un teléfono de emergencia para estos casos: el 016, número gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura, que atiende las 24 horas del día, pero que hay que eliminar del listado de llamadas enviadas.

Aquí no se trata de una lucha de mujeres contra hombres. Se trata de derechos humanos, de justicia, de dignidad. Hay que construir un entorno de convivencia donde nadie tenga que vivir con miedo, y donde ser mujer no implique estar en peligro. Mientras haya una sola víctima más, no podremos hablar de verdadera igualdad ni de libertad. Porque la violencia machista no es un asunto privado; es una emergencia social que debe ser tratada como corresponde por los mecanismos de autodefensa colectiva y los medios de comunicación; que exige una acción inmediata, contundente y sostenida.