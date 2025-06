L’Aplec del Penyagolosa torna enguany a Xodos, i ho fa amb més força que mai. Aquesta celebració, que uneix els pobles de Benafigos, Atzeneta, Vistabella i Xodos dins la mancomunitat creada el 2018, és molt més que un cap de setmana de música i cultura popular. És un acte de resistència, d’estima per la terra i de reivindicació de l’interior de Castelló.

Des de l’inici, l’objectiu era clar: millorar la vida als pobles, reforçar serveis socials i fer valdre tot allò que ens uneix. L’Aplec n’és la punta de llança: itinerant, gratuït, arrelat i festiu.

Xodos acull tres dies de música en valencià, activitats familiars, rutes per descobrir el territori i espais per a la tradició com la muixeranga, jotes o el bureo. No hi faltarà tampoc el cantacançons Dani Miquel, demà diumenge, que farà les delícies dels més menuts.

Acampada

Perquè siga un èxit s’ha habilitat zones d’acampada, pàrquing i una altra més apartada i tranquil·la per a famílies i autocaravanes. Això en un terme poc pla com Xodos no és tasca fàcil!

A més, organitzar-ho no és fàcil per a un poble xicotet en risc de despoblament. Però, precisament per això, és més necessari que mai. Perquè el futur dels nostres pobles també es construeix amb cultura, arrels i comunitat.

Fem una crida al respecte i la responsabilitat: Xodos no té caixer, la cobertura és limitada i l’aigua escassa. Veniu preparats, gaudiu del paisatge i deixem el poble millor que l’hem trobat.

Entre totes i tots, ho farem possible. Xodos vibra, Penyagolosa ens crida!

Alcalde de Xodos