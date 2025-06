América invade Benicàssim en julio

Como cada principio de julio, la Universitat d’Estiu de la Jaume I desembarca en Benicàssim con otro viaje por la literatura y la historia. Este año el periplo nos conduce directamente a América, un continente fascinante que, durante siglos, germinó y creció en culturas diversas en un combinado solitario ajeno al resto del mundo. El viaje que proponemos invita a comprender mejor qué es América a través de los ojos de sus escritores y de su historia.

La aventura comienza con una relato veloz pero intenso por los mejores escritores y escritoras de la literatura de Norteamérica de la mano de Santiago Posteguillo. Poesía, narraciones indígenas, relatos cortos, teatro y novela norteamericana desglosadas en una cata de las mejores añadas literarias estadounidenses o canadienses, desde premios Nobel como Faulkner o Hemingway o Alice Munro, a premios Princesa de Asturias como Margaret Atwood pasando por los inclasificables Whitman, Dickinson o Tenessee Williams.

Pero la conexión entre América y Europa fue compleja en sus inicios. Rosario Raro reflexionará sobre el concepto de colonia a través de sus novelas relacionadas con América, para luego tener más visiones sobre el encuentro o choque, según se considere, quizá ambas cosas al tiempo, entre el viejo y el nuevo continente. Así, por ejemplo, tendremos al periodista y escritor Antonio Pérez Henares que nos presentará la perspectiva de los conquistadores españoles en América, poniendo énfasis en cómo llegaron mucho más lejos de lo que imaginamos no sólo en América del Sur, sino también en una América del Norte en la que los españoles nos adentramos e influimos mucho más de lo que normalmente conocemos. Tendremos, por otro lado, la perspectiva opuesta, el ángulo de visión de quienes ya estaban allí, representado por el gran escritor peruano, profesor de la Universidad de California, Rafael Dumett, que nos presentará la visión del descubrimiento de América por Europa desde la perspectiva de la cultura inca. Y, también una visión quizá más transversal, una fusión de culturas, a través de los ojos de la escritora Cármen Sánchez Risco que destacará el mestizaje de culturas que surgió de aquel encuentro de gigantes.

Pero esta unión de mundos surge a partir de la épica del viaje, de aquellos que se atrevieron a cruzar el Atlántico, un océano inmenso y salvaje, en barcos que hoy día nos parecerían cascarones de nuez, endebles e insuficientes para cometer semejantes travesías. En este contexto, el escritor José Calvo Poyato nos mostrará quiénes fueron capaces de hacer aquellos viajes, por qué los hicieron y cómo sufrieron para demostrar que el mundo de América y Europa podía estar conectado por mar pese a las tempestades, distancias y dificultades.

Cine

Pero el relato del mundo hoy día ya no se entiende sin su componente audiovisual, a lo que hay que añadir que la meca del cine en occidente ha estado y sigue estando instalada en Norteamérica. Por eso, un curso sobre este continente no estaría completo si no dedicara un espacio a cómo el cine ha reflejado alguno de los momentos estelares de la conexión entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Aquí, el escritor José Luis Corral compartirá con todos los navegantes del periplo su experiencia como asesor histórico en el rodaje de la película 1492, la conquista del paraíso, dirigida por el afamado Ridley Scott.

Finalmente, terminará esta navegación a través de la historia y la literatura americana y sobre América de regreso a Estados Unidos, centrándonos en uno de los géneros literarios más promovidos por ese país: la novela negra. Y como capitana de la nave para este último trayecto, tendremos el lujo de disponer de la ganadora de un premio Planeta, la escritoria Alicia Giménez Bartlett, especialista en este género combinado con una perspectiva social, que nos hablará de su propia literatura analizando sus referentes norteamericanos, destacando lo que de ellos ha tomado, desechado o transformado para sus propias novelas.

Proponemos pues un viaje audaz de norte a sur de América, de este a oeste del Atlántico, un periplo fascinante por un océano de autores y culturas tan diverso como único, pero, una advertencia: un desafío sólo apto para avezados navegantes ávidos de lecturas, libros e historia.

Director del curso de la Universitat d’Estiu ‘América literaria y América en la literatura y el cine’