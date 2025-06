Des de Lourdes

Estimats germans i germanes: Us envio aquestes línies des del santuari de Lourdes (França), on em trobo de peregrinació amb l’Hospitalitat. Santa Bernardette Soubirous, qui va rebre la visita de la Mare de Déu en multitud d’ocasions (diuen els estudis que fins a 18), rep de la Senyora una doble missió: «Ves-te’n a dir als sacerdots que es vingui aquí en processó i que es construeixi una capella». I aquí estic, una vegada més.

Bernardette, aparició rere aparició, paraula rere paraula i detall rere detall, comprèn que Déu s’interessa per ella, fent-se pròxim als més pobres, malalts i indefensos, d’aquells als quals el món ignora i exclou. Així es va construir la Gruta des de la qual us faig arribar aquestes línies: amb vosaltres en el més profund de l’ànima, recordant les vostres vides i totes les peticions que m’heu encarregat deixar als peus de la Santíssima Verge de Lourdes.

«La veritat»

La santa, nascuda a Lourdes el 7 de gener de 1844 en una família humil de moliners, davant el perill d’empresonar-la, deia no tenir por, «perquè sempre he dit la veritat». A més, deia: «No estic encarregada de fer-vos-ho creure, estic encarregada de dir-vos-ho».

Amb un insondable esperit hospitalari, des d’aquí, us tenim a tots i a totes presents. Des del servei, posant al més necessitat abans que a nosaltres; des de la disponibilitat, oferint tot el que tenim en tots els racons on podem ser necessaris; des de la docilitat, acceptant i aprenent tot el que ve de part de Déu i dels germans; des de la constància, complint el servei amb alegria, fins que arribi el moment de tornar; des de la generositat, prestant el nostre cor completament, sense reserves de cap mena, oberts al que l’Esperit bufi; i des del respecte més pur per la persona que acompanyem, amb una dosi incommensurable de delicadesa i tendresa, tant en els gestos, passant pels detalls, com en les paraules.

Bernardette, fidel amant dels malalts, ens deixa un llegat extraordinari en una frase que la Verge li diu en una de les aparicions: «No et faré feliç en aquesta vida, però sí en l’altra». Que la Mare de Déu de Lourdes ens protegeixi!

Bisbe de la Diòcesi de Tortosa