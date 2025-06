La felicidad está en la paz. Y la paz está en las pequeñas cosas. Como dijo Will Smith, el actor y humorista estadounidense, la felicidad no está en el placer sino en la paz. Y yo, queridos lectores, comparto este razonamiento al mil por cien.

Es verano en Castellón. Es verano en las playas de Benicàssim, Peñíscola, Oropesa… Es verano en el jardín. En la terraza y en la piscina. Y aunque este calor pegajoso es realmente molesto, no por ello deja de ser verano. Y el verano es sinónimo de paz que a su vez lo es de felicidad. Ya dijo Aristóteles que la felicidad depende de nosotros mismos. Y yo añado, que la felicidad, pese a que siempre va a haber alguien que intente jodértela, arrebatártela o hurtártela, está ahí para que la hagas tuya. A un clic. A un paso descalzo sobre la arena o el césped. A una brazada más. A una pedaleada más. Está ahí. No dejen que los gilipollas de turno se la quiten. No dejen que la amargura de esa persona que tienen ahora mismo en mente les jorobe el estío.

Es el camino

Thich Nhat Hanh dijo que no hay camino a la felicidad, que la felicidad es el camino. No esperen a mañana para hacer aquello que más les gusta. Si les gusta leer, lean hoy. Si les gusta comer, coman hoy. Si les gusta cantar, canten. Si les gusta bailar, bailen. Háganlo.

Como último consejo, dejen que les anime a tomarse a risa todo y a todos. Porque solo así podrán mantenerse alegres viendo un telediario.

Escritor