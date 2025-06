Geografías del poder y asimetrías injustificables

El mapa político español es complejo. Hay nacionalidades históricas, identidades regionales fuertes, identidades regionales débiles, pero que han sabido construir un cierto sentido de pertenencia desde el momento en que les fuera otorgado un Estatuto de Autonomía, y luego está la Comunitat Valenciana. Uno de los pueblos más antiguos de Europa con instituciones políticas propias, que algunos parecen empeñados en que no pueda ocupar el lugar institucional que le debiera corresponder en función de sus fortalezas y grandes capacidades, que son muchas: su peso y dinamismo económico, su población, su capital social, su potente sistema universitario y su desarrollada red de ciudades y áreas metropolitanas.

En demasiadas ocasiones se le falta al respeto. El sucursalismo político de los partidos mayoritarios contribuye a mantener en la irrelevancia a una Comunidad Autónoma casi con la misma población que Dinamarca. Nunca parece ser el momento adecuado para priorizar inversiones estratégicas fundamentales. El Corredor Mediterráneo, por ejemplo, debió haber sido la primera de las grandes prioridades en España en materia de infraestructuras, como lo fuera en 1962 la construcción de la Autopista del Mediterráneo gracias a la recomendación del Banco Mundial. Sin embargo, acabará siendo la última, pese a que en ese espacio se concentra la mitad del PIB y de la población del Estado. Y en otros casos nos faltamos al respeto nosotros mismos, evidenciando falta de autoestima y de musculatura de la sociedad civil. ¿Se imaginan una ciudad como Santiago de Compostela declarando el castellano como lengua exclusiva en su municipio o al gobierno de la Xunta reduciendo a la nada la Real Academia Galega?

Ausente

En geografía política no hay espacios vacíos. Siempre son ocupados por otros. Y la Comunitat Valenciana permanece ausente hace demasiado tiempo de los espacios institucionales decisorios. Ese estado de invisibilidad, de falta de ambición, no se debe solo a la actitud poco respetuosa de las élites políticas de Madrid, sino que también se explica por la irrelevancia y la extrema debilidad de los actuales responsables políticos regionales. Esa irrelevancia y la ausencia de conversación institucional, hoy más necesaria que nunca, está perjudicando gravemente el futuro colectivo. Nos mantiene en el furgón de cola de los recursos disponibles para acometer políticas públicas en condiciones de equidad social y territorial y siguen esperando grandes inversiones estratégicas. Limita nuestras posibilidades, reduce nuestro margen de maniobra e impide equiparnos adecuadamente para el futuro en condiciones equiparables a las de otros territorios.

Invalidada por completo la Conferencia de Presidentes como espacio institucional de gobernanza y rotos todos los puentes por las tácticas de polarización extrema de los grandes partidos, emergen las relaciones bilaterales como alternativa. Y en ese contexto de anomalía institucional, donde las geografías del poder determinan muchas de las grandes prioridades como Estado compuesto, las regiones periféricas invisibles tienen poco que ganar. Quiero referirme a dos ámbitos donde la desigual distribución del poder, que se evidencia en asimetrías injustificables, son muy evidentes: la financiación autonómica y las inversiones en infraestructuras de ferrocarril. En el primer caso, estamos ante una muy grave anomalía institucional donde el sucursalismo político prevalece sobre los intereses generales. La situación es insostenible. Vulnera principios constitucionales fundamentales, entre ellos el de equidad. Apenas hay margen para impulsar políticas públicas propias, garantizar políticas sociales, de apoyo al tejido productivo y de inversión en infraestructuras en las mismas condiciones que la media del resto de comunidades autónomas. En algunos ámbitos muy importantes el déficit de recursos es tal que la Comunitat Valenciana apenas dispone entre un 50% y un 25% para atender los mismos servicios públicos en relación con las Comunidades de régimen común mejor financiadas. El informe El sistema de financiación autonómica y las comunidades infrafinanciadas, presentado por el IVIE el 13 de mayo pasado en la reunión mantenida en Sevilla por representantes de las CCAA de Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y la Comunitat Valenciana es demoledor. En ese informe, la Comunitat Valenciana ocupa el último lugar si se atiende a la relación financiación disponible para atender competencias homogéneas. Por eso resulta incomprensible la posición del partido mayoritario del gobierno central, rompiendo unilateralmente la unidad de acción alcanzada en su momento entre actores políticos y agentes sociales para defender la condonación de la deuda, un fondo de nivelación y la revisión del caducado y muy lesivo modelo de financiación pendiente de revisión desde 2014. No solo eso, sino que, en paralelo, se impulsa un acuerdo de financiación singular para Catalunya cuya generalización al resto de Comunidades Autónomas de régimen común sería inviable.

No hablamos por tanto de criterios objetivos, sino de geografías del poder y de prevalencia de tácticas partidistas alejadas de la defensa del principio de equidad. Y eso sin entrar en detalles sobre financiación per cápita en el caso del País Vasco y Navarra. En segundo lugar, las inversiones en ferrocarril. En estas mismas páginas, el 4 de febrero de 2024 señalaba la lentitud del gobierno central sobre algunas inversiones pendientes en el Corredor Mediterráneo. Casi dos años después, persisten las dudas y las demoras. La situación del gran proyecto que constituye el cuello de botella de todo el Corredor Mediterráneo, el túnel pasante de València, permanece en el mismo punto en el que estaba. Y no hay calendario ni compromisos concretos. El trámite de información de impacto ambiental no se ha iniciado todavía. Y conviene reiterar que esta inversión estratégica, de algo menos de 3.000 millones de euros, no es para València, sino que es fundamental para el conjunto del Arco Mediterráneo Español, desde Algeciras hasta la frontera francesa. Y además mejoraría mucho la movilidad de cercanías: liberando la vía actual València-Castelló para mercancías y cercanías (tendríamos cercanías Gandia-Sagunt) y mejorando mucho la situación de cercanías en València con dos nuevas estaciones (Aragón y Universidades).

Demora

Pero las decisiones se demoran en los despachos ministeriales. Mientras tanto, además de las multimillonarias inversiones en ferrocarril ejecutándose en Madrid, se anuncia una gran inversión de ampliación del aeropuerto de Barcelona (3.000 millones de euros), un acuerdo y una comisión de seguimiento del proyecto entre el gobierno central y la Generalitat de Catalunya para mejorar los accesos al puerto de Barcelona (730 millones de euros), la creación de una empresa mixta gobierno central- Generalitat de Catalunya para la gestión de cercanías y un nuevo Plan de Cercanías 2026-2030. Poco antes, el ministro de Transportes aseguraba que en febrero de 2025 ya se habían invertido 5.000 millones en la Y vasca y que aún faltaban por invertir otros 4.000 que serían una realidad más pronto que tarde.

Definitivamente es necesario alzar la voz para denunciar y dar a conocer a la ciudadanía situaciones injustificables y para exigir, con argumentos, aquello que nos ayude a contar con los mismos recursos y las mismas posibilidades que el resto. Y dado que los principales responsables políticos, tanto desde el gobierno central como desde el gobierno regional, siguen empeñados en hacer de la política un problema, incentivando desde arriba estrategias de polarización que contribuyen a crear un clima irrespirable que impide cualquier avance hacia un mínimo de normalidad institucional, el impulso fundamental debe partir de los actores económicos y sociales, de los gobiernos locales y de la propia sociedad civil, contando con el conocimiento experto y con los medios de comunicación. No hay más opción. Y no hay más tiempo que perder.

Catedrático emérito de Geografía Humana y exconseller