Frenem l’odi, avancem en drets

Des de fa 10 anys la Vall d’Uixó és una ciutat més diversa, més igualitària i més inclusiva. Des de fa 10 anys impulsem des de l’Ajuntament la commemoració de l’Orgull LGTBIQ+. I ho fem per a celebrar la diversitat i totes les maneres de ser i estimar. Però també per a reivindicar que no podem fer ni un pas enrere. Mentre els municipis on governen el PP i Vox censuren la bandera LGTBIQ+ i tenen brega política, a la nostra ciutat ho tenim clar: treballem per frenar l’odi i avançar en drets.

Perquè és intolerable que fins i tot Vox a Castelló diga públicament a la gent que se’n vaja a la platja per a no estar en la ciutat mentre es celebra l’Orgull. Fets tan lamentables com este estan fent que augmenten els discursos i els delictes d’odi. L’extrema dreta, amb la complicitat del PP, està emblanquinant la intolerància i amenaçant les llibertats i els drets que tant han costat aconseguir. I també està tractant de posar fre als avanços que encara queden per fer.

La societat ha de saber, sobretot els més joves, que els drets igual que es conquisten es poden perdre. Ho estem veient ja en les comunitats on governa el PP amb el suport de Vox, com la nostra, on els drets LGTBIQ+ són moneda de canvi. Ho veiem quan Vox vota en contra de prohibir les teràpies de conversió sexual. Està passant en països on governen els amics d’Abascal. Viktor Orban ha prohibit les manifestacions de l’Orgull a Hongria, i Trump està retallant els drets de les persones trans.

Declaració institucional

I ha passat també al nostre ple municipal, on el representant de Vox a la Vall ha sigut l’únic en votar en contra d’una moció (evitant així que fora una declaració institucional) per a commemorar l’Orgull LGTBIQ+.

Per això no podem deixar cap oportunitat de reivindicar les polítiques públiques de promoció de la igualtat, el respecte, d’impuls a l’educació, la sensibilització i el diàleg per a enfortir la cohesió social i la inclusió de totes les persones, amb especial atenció a les quals es troben en major situació de vulnerabilitat. És part del text de la moció, que també vam llegir en forma de manifest durant l’acte institucional de penjada de la bandera al balcó de l’ajuntament.

Enguany les commemoracions han coincidit amb el 20 aniversari de l’aprovació de la llei del matrimoni igualitari, que va situar Espanya a l’avantguarda dels drets civils i de diversitat familiar. I, sobretot, va fer feliç a moltes persones. Vam ser el tercer país del món en aprovar el reconeixement d’este dret. Per al socialisme són dies de recordar Pedro Zerolo i José Luis Rodríguez Zapatero per impulsar una llei pionera i defensar-la davant els brutals atacs dels de sempre, dels de la nostàlgia. Però el poder de l’amor i la dignitat van ser més potents que l’odi i el menyspreu, gràcies a la valentia d’un govern socialista.

Hui, en 2025, és incomprensible que existisquen persones i formacions polítiques ancorades en el passat i en els temps més obscurs del nostre país. Encara hi ha qui voldria una Espanya tancada, uniformada i grisa. Davant ens tindran als qui defensem una vida plena de llum i color i d’igualtat i diversitat perquè cadascú puga ser i estimar amb llibertat. Sabem que el camí no ha sigut fàcil i que moltes persones han hagut de patir, lluitar i resistir. Per això els drets LGTBIQ+ també són memòria històrica.

Lliure

Ens enfrontem a una onada reaccionària que ens amenaça amb tornar-nos a l’armari i no ho permetrem. Perquè la nostra societat ha avançat molt, encara que no vulguen vore-ho, i no vol tornar enrere. Espanya vol ser lliure, oberta i democràtica. La Vall és una ciutat orgullosa. I no només per la bandera que lluïm al balcó de l’ajuntament, sinó per la convicció amb què defensem una ciutat per a totes les persones. Enguany hem tornat a penjar-la, hem llegit el manifest de l’Orgull i hem celebrat una festa al Grup La Unió, amb la col·laboració de la penya La Petaca. Darrere de cada bandera penjada, de cada manifest llegit, de cada moció aprovada i de cada acte celebrat hi ha persones. Persones que han lluitat per ser qui són, que han patit assetjament, que han hagut de donar explicacions per ser com són o estimar com estimen. Este orgull és també per elles. Perquè la Vall d’Uixó és cada de totes i tots, també de qui abans es van sentir fora de lloc al seu propi poble. Des de fa 10 anys això ja no és així.

I per això necessitem continuar comptant amb el suport d’una societat valenta, que no es deixa enganyar pels missatges de por d’alguns interessats ni per falses nostàlgies. Davant dels que volen fer-nos retrocedir, nosaltres som la garantia d’avançar. Davant de la intolerància proposem convivència. Davant de l’odi construïm respecte.

I davant de la por, orgull! Perquè el futur no es construeix amb por, sinó amb esperança.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó