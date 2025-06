El verano calienta... el empleo temporal

El verano arranca con fuerza en Castellón en lo que concierne a la actualidad laboral. La campaña de contrataciones ha entrado en su punto más alto justo en la primera semana de este periodo estival, con cientos de personas incorporándose a nuevos puestos, muchas de ellas desde mañana mismo, primero de julio.

Según las previsiones de varias empresas de trabajo temporal (ETT), las cifras van a ser muy positivas: se esperan cerca de 50.000 contratos en la provincia entre julio y septiembre. Esto supone más de 500 nuevas incorporaciones al día y entre 6.000 y 9.000 empleos más que en el mismo trimestre del año pasado. Castellón lidera, incluso, el crecimiento porcentual de contrataciones en toda la Comunitat Valenciana.

Los sectores que más están tirando del empleo son los de siempre en esta época: hostelería, turismo, logística, gran consumo e industria. A esto se suma el auge de la mensajería, impulsado por el comercio on line. Y como es habitual en verano, el sector comercial se ve reforzado por la campaña de rebajas, lo que dispara la necesidad de personal en tiendas, almacenes y centros logísticos.

Hay señales para pensar que será un buen periodo estival. Las empresas están contratando y lo hacen con confianza, esperando un verano intenso en actividad. Para muchos trabajadores, especialmente jóvenes o personas que llevan tiempo en paro, esta campaña es una oportunidad para ganar experiencia, conseguir unos ingresos o incluso abrir una puerta a empleos más estables. Muchos contratos empiezan siendo temporales, pero algunos se consolidan. Esa esperanza está ahí, y no hay que quitarle valor.

Problema en octubre

Sin embargo, también hay que mirar más allá del entusiasmo inicial. Porque la mayoría de estos contratos tienen una duración media de 60 días. Es decir, hablamos de empleo para el verano, que muchas veces acaba en cuanto se va el turista, termina la temporada o bajan las ventas. Lo que hoy es una solución, puede ser de nuevo un problema en octubre. Y esto nos lleva a una reflexión importante: la economía castellonense sigue dependiendo mucho de momentos puntuales, de campañas concretas. Falta estabilidad.

Otro asunto preocupante es la falta de mano de obra cualificada en ciertos oficios. Fontaneros, electricistas, albañiles, carpinteros, jardineros… Son perfiles cada vez más difíciles de encontrar. No porque no se necesiten, sino porque hay un vacío generacional, falta de formación, y en muchos casos, poco atractivo para los más jóvenes. El riesgo es real: si no se actúa pronto, podríamos quedarnos sin personas que realicen estos trabajos tan esenciales para el día a día. A esto se suma la escasez de trabajadores con idiomas o formación técnica específica. En sectores como el turismo o el comercio, hablar inglés o contar con conocimientos digitales no es un lujo, sino una necesidad. Y sin embargo, muchas empresas no logran cubrir puestos porque no encuentran a los candidatos adecuados. Este es un problema que se arrastra desde hace años, y que sigue sin una solución clara a la vista.

Parece quedar claro que no podemos conformarnos con picos de empleo estacional, que es necesario invertir de verdad en formación profesional, de revalorizar los oficios, de preparar a la gente para los trabajos que ya se están demandando. Este verano puede venir acompañado de buenas noticias para muchos, pero el verdadero reto será lograr que las oportunidades no se esfumen llegado el otoño.