Carabasses per al conseller Rovira

Quan era xicotet, era un amant dels còmics de Zipi i Zape. Uns xiquets revoltosos que molt sovint tenien carabasses en acabar el curs. Moltes vegades penso que hi ha molts paral·lelismes amb l’actual conseller d’Educació, el senyor Rovira. Si valorem la feina o, millor dit la malifeta de aquest curs, trobem que es mereix carabasses en tots els àmbits. Ha paralitzat obres necessàries als centres educatius de la província, com l’IES Ramón Cid de Benicarló o l’IES de Borriol; per tant, suspés. Ha enfrontat les famílies amb una consulta lingüística innecessària que només genera segregació i arraconament del valencià; per tant, suspés. Ha retallat professorat i cicles formatius en l’FP; per tant, suspés. Ha reduït grups i docents a les EOI per obrir la porta a què qui vulga estudiar idiomes, que s’ho pague de la butxaca; per tant, suspés. No ha aplicat l’acord de plantilles i ha substituït el programa de suport als centres educatius per a millorar la qualitat educativa per un altre amb menys recursos; per tant, suspés. Ha abandonat els centres afectats per la dana sense suport extra de professorat ni psicòlegs; per tant, una carabassa més.

Podem dir que el senyor conseller aquest curs s’ha passat més hores caçant mosques que treballant. I ja van dos cursos amb l’expedient en roig. En els còmics, el senyor Pantunflo Zapatilla s’hauria enfadat molt per les carabasses dels seus fills. En aquest cas, la comunitat educativa, que engloba alumnat, sindicats, associacions de famílies i professorat li demanen la dimissió. Senyor Rovira, no espere que el mestre Don Minervo dels Zipi i Zape li done les carabasses, millor que se’n vaja a casa.

Portaveu d’Educació del PSPV a les Corts Valencianes