Els sembradors de vents

Ja sabeu la dita que diu que qui sembra vents recull tempestes, totes les dictadures com diu Díaz Ayuso, seguidora d’aquestes experiències sembradores, comencen a poc a poc a xarrups amb una cerveseta en un emparrat amb Milei, Orbán, i tants altres. Els planters de dictadors són com a fongos, aprofitant la llibertat d’un camp propici, van descomponent la matèria orgànica dels ecosistemes, ocupant l’espai. El dictador naix com els fongos per la descomposició que hi ha en totes les societats lliures on s’enlairen, s’alimenten del rancor, de la substància que la incultura i la frustració social creen. Els dictadors, profetes que a canvi d’adhesions absolutes prometen pa, amor i fantasia, una vegada darrere l’altra incompleixen les promeses.

Sistemàticament, aboquen a la societat al sofriment total i col·lectiu. Del fracàs sempre culpabilitzen a un enemic alié. Per a Franco, la culpable era Rússia, per a Hitler els Jueus, per a Netanyahu els Palestins, per a Turquia els Kurds i així successivament. I tots els adeptes sense excepció s’ho creuen. Als EUA el president Trump ha amenaçat amb una guerra civil que ell mateix està fomentant amb les seues polítiques, assenyalant com a enemics als emigrants que fugen de la misèria dels seus països. Propiciada per la política de colonialisme econòmic i foment de les diferències socials pels mateixos EUA. Aquesta política de Trump és una negació dels mateixos orígens dels EUA, creats exclusivament per emigrants que fugien com ara de la misèria que els envoltava. També de lladres, estafadors i assassins, que de tot hi ha als ceps del senyor. Sense ells no haguera pogut ser l’Amèrica gran ni tampoc ara podria fer-la gran un altra vegada, i els adeptes desmemoriats de la seua història s’empassen que l’enemic són els immigrants. La carta dels emigrants és com el comodí de la baralla, que usen sempre les dretes extremes arreu del món. El líder elegit que ja és un manipulador mentider, es converteix en un hipòcrita absolut. El comú dominador de tots els dictadors i dels que aspiren a ser-ho, és que sols ataquen als més dèbils.