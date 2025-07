La motosierra de Vox

Este domingo pasado Vox presentó en Madrid su programa económico y de vivienda para España, y por tanto para Castellón, en los próximos años. A estas alturas de la película, la vivienda se ha convertido en un artículo de lujo al alcance de muy pocos. Las clases medias han desaparecido. Cada día que pasa somos un poco más pobres y las generaciones futuras están más endeudadas.

Mientras el Gobierno y las CCAA donde no está Vox le pagan el hotel a los mena en vez de devolverlos a sus padres, las familias españolas no pueden ni acceder al crédito. El socialismo de los de rojo y el socialismo de los de azul, nos llevan a un callejón sin salida. Los impuestos asfixian a los que son solventes y a los que no. Los que son solventes por impuestos directos como Renta o Sociedades. Los que tienen menos recursos, por impuestos indirectos como el IVA, transmisiones, cotizaciones, impuestos medioambientales, trabas burocráticas, etc. Eso sí, los socialistas con cargos son los que se lucran con la pobreza del proletario. Frente a esa casta, en lo que dependa de Vox, seguiremos bajando impuestos (eliminamos Sucesiones y Donaciones, bajamos IBI,...) y eliminaremos todo gasto innecesario como los carguitos públicos, subvenciones a sindicatos, partidos políticos, patronales, chiringuitos ideológicos... Acabaremos con las subvenciones a todo lo que no sea generar empleo, riqueza, actividad económica. Ya lo hemos hecho en Castellón en la medida de nuestra fuerza en el consistorio. Somos los únicos dispuestos a emplear la motosierra.

Portavoz de Vox en Castelló