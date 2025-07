Un problema estructural

El sector de la construcción afronta una crisis silenciosa pero estructural: la alarmante escasez de mano de obra, tanto cualificada como no cualificada. Lo que antes era un problema cíclico vinculado a la estacionalidad o al vaivén de la inversión pública, hoy se ha convertido en una amenaza crónica para el crecimiento del sector y, por extensión, para la economía y el desarrollo urbano. Por un lado, la falta de perfiles cualificados --albañiles especializados, jefes de obra, técnicos de instalaciones-- pone en jaque la calidad, los plazos y la seguridad de las obras. Por otro, la escasez de mano de obra básica limita la capacidad operativa, ralentiza proyectos y encarece costes.

La situación es crítica: la edad media del personal en obra supera los 50 años y no hay relevo generacional. Todo ello provocado por la enorme crisis inmobiliaria y financiera del 2008-2015. La formación profesional no está alineada con las necesidades reales del sector. Frente a este escenario, es urgente una estrategia integral: dignificar las condiciones laborales, invertir en formación dual, facilitar la incorporación de mano de obra inmigrante con garantías y articular políticas públicas que reconozcan el valor estratégico del sector. La construcción no solo edifica viviendas o infraestructuras, sino también cohesión social y desarrollo territorial. El futuro se construye… si hay quien lo construya. O si no, no habrá futuro o el que habrá no te gustará nada.

