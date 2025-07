Iguales a la IA

Un reciente estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha puesto cifras a lo que muchos ya intuíamos: cuando recurrimos a ChatGPT para tareas complejas, nuestras respuestas empeoran. No solo son menos precisas, sino que también resultan menos creativas y más predecibles. Lo relevante de este informe, presentado hace unas semanas por el MIT, no es el dato en sí, sino el síntoma de que no vamos bien. En el ámbito profesional, cada vez más presentaciones, argumentos y escritos suenan a inteligencia artificial: impecables en forma, pero vacíos en fondo. En el sistema educativo, corregimos textos que ya no parecen creados de cero, sino ensamblados mecánicamente. No es plagio, sino pereza cognitiva. Y, sin embargo, también hay una oportunidad fantástica para idear sin límites… aunque esa vertiente creativa siga, de momento, en segundo plano.

El problema no es usar la IA; el problema es no saber cuándo dejar de usarla. Delegar sin criterio convierte lo diferencial en genérico, lo estratégico en fórmula básica. Ganamos eficiencia, pero perdemos intención. Hacemos más, pero pensamos menos. Pero debemos recordar que, tras herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude o DeepSeek, hay modelos entrenados en datos masivos que reproducen patrones previsibles, que no aparecerán caminos verdaderamente nuevos… a menos que nosotros mismos demos el volantazo.

Valor real

Pero lo más preocupante no es que la IA no piense como nosotros, sino que empecemos a pensar como ella. Porque cuando todo suena impecable pero idéntico, lo siguiente en perderse es el valor real de la idea. Los profesionales y docentes que impulsamos la adopción de la IA debemos enarbolar un compromiso, es decir, no basta con enseñar a manejar las distintas herramientas, si no que debemos enfatizar que sirven para amplificar nuestro pensamiento sin que este se diluya. La IA no debería hacernos peores, pero corremos el riesgo de dejarnos seducir por lo fácil. Y si todos acabamos pensando igual que la inteligencia artificial ¿quién querrá pagar por una idea distinta?

Director y Chief Strategy Officer de Twelfhundred. Profesor UJI