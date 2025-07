Una llei, històries d’amor i dignitat

Hui es compleixen 20 anys de l’entrada en vigor de la Llei del Matrimoni Igualitari. Una fita històrica que va marcar un abans i un després, no només per al col·lectiu LGTBI, sinó per a tota la societat.

Aquell dia, Espanya va decidir avançar, reconéixer la igualtat i garantir que totes les formes d’estimar mereixen el mateix respecte, la mateixa protecció i la mateixa dignitat.

Un avanç legal i, alhora, un acte de reparació que va permetre a moltes persones deixar de viure amagades, invisibles, amb por...

Jo tenia 17 anys, era secretari general de Joves Socialistes de l’Alcora, i recorde molt bé el que vaig sentir. Encara no formava part de les institucions, però aquell dia vaig entendre que la política, quan és valenta i justa, pot canviar vides. I això, per a mi, ho va representar José Luis Rodríguez Zapatero. Amb ell, el nostre país es va posar al capdavant en drets civils.

Encara hui, 20 anys després, em continua emocionant pensar que gràcies a aquella llei, persones molt pròximes, a les quals estime molt, han pogut casar-se, viure plenament i construir un projecte de vida amb normalitat i amb totes les garanties.

Aquesta és la política que defense des del socialisme. La que transforma, la que protegeix, la que dona drets. La que avança.

Amb 19 anys vaig entrar com a regidor a l’Ajuntament de l’Alcora amb aquell referent molt present. Amb el convenciment que treballar per la igualtat, per la llibertat i contra qualsevol forma de discriminació havia de formar part del meu compromís polític i personal. I així ha sigut tot aquest temps, i eixe continua sent el fil que guia tot el que fem com a equip de govern.

Han passat dos dècades, i el món ha canviat molt. Però no prou. Perquè, com estem veient, tornen els discursos que qüestionen allò que pensàvem ja superat. L’odi es disfressa d’opinió. La igualtat torna a ser atacada com si fora un privilegi. I per això, no podem abaixar la guàrdia.

Enguany, des de l’Ajuntament de l’Alcora hem llançat la campanya Amb pas ferm amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI. Més enllà d’un lema, és tota una declaració. Una resposta clara al moment que vivim. Davant l’odi, davant els intents de fer-nos retrocedir, nosaltres no farem ni un pas enrere.

Vull aprofitar per a recordar que l’Alcora compta amb un servei municipal LGTBI, un espai d’atenció, escolta i suport per a totes aquelles persones que ho necessiten. Perquè el compromís amb la igualtat no pot ser només simbòlic: ha de ser estructural.

Aquesta mateixa setmana, hem aprovat per Ple un protocol intern contra l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació o identitat sexual. Una eina útil, clara i necessària per a protegir la dignitat de les persones.

Una riquesa

No és aquest un temps de dubtes. Davant l’augment dels relats reaccionaris i la normalització de la intolerància a la societat, cal dir ben clar que els drets no es toquen i que la diversitat no és cap amenaça, sinó una riquesa.

Hem de continuar caminant amb pas ferm. Perquè encara existeix discriminació. Encara hi ha qui reclama dies de l’orgull heterosexual, qui imposa censura, qui s’escandalitza per una bandera LGTBI penjada en un balcó públic, o qui no suporta que persones del col·lectiu ocupem espais de responsabilitat i representació.

Encara queda molt per fer. I la millor manera d’honrar el camí recorregut és continuar sumant nous avanços. Com ho va ser fa 20 anys la llei del matrimoni igualitari, les conquestes col·lectives són les que realment transformen el món.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló