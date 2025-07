Repàs d’estiu

Ja ha acabat el curs i ha començat l’estiu, i, de veres, espere que el govern de la senyora Carrasco s’haja apuntat a repàs si vol donar-li la volta al suspens general que ha tret en la pràctica totalitat de les àrees de govern, especialment en educació. Vaja per davant que la regidora d’Educació del Partit Popular, sempre que li preguntem per algun tema d’ensenyament en les comissions informatives, diu que no és competència seua. I, clar, amb aquesta predisposició, el suspens era totalment previsible.

I és que el Partit Popular, i especialment la seua regidora d’Educació, ha ignorat totes les advertències i peticions que la comunitat educativa, el Consell Escolar Municipal i Compromís li hem fet. Més enllà que s’ha desentès i ha defensat tots els despropòsits del seu conseller en matèria d’inversió educativa, el PP viu de rendes, sense treballar, aprofitant les licitacions que vam encetar, i fins i tot acabar, l’anterior govern per a la construcció de les escoles Mestre Canós i Elcano.

Futur

Però, com ha fet oïdes sordes i no ha estudiat ni treballat, quan finalitzen aquestes grans obres, no hi haurà cap projecte d’envergadura per a la ciutat de Castelló. El PP ignora les demandes del Bisbe Climent o del Cervantes, entre d’altres; no avança amb l’institut de Cremor, ni amb el Vicent Castell, ni amb els conservatoris que tant reclamaven en l’oposició. Quan no estudies, suspens. I la sort que tenen és que Compromís els havíem fet els deures per a aquests dos primers anys, però ara no hi ha propostes de futur.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló