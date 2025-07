La manipulación de Ester Giner

«Crear odio entre partidos políticos hace que ocurran están cosas». La frase la escribió el pasado martes en sus redes sociales la concejala del Grau, Ester Giner, tras denunciar un acto de vandalismo con daños en el balcón de su vivienda.

Ante todo, nuestra solidaridad y apoyo a la concejala Giner, deseando sin duda que los culpables paguen, de igual manera que deseamos lo mismo para todos y todas las ciudadanas del Grau que están sufriendo acciones similares de violencia durante los últimos meses.

Porque esto no va de política, sino de delincuencia sin más. Y es por ese motivo que está fuera de lugar el victimismo al que se agarra la señora Ester Giner, que se autoproclama atacada por el odio entre partidos políticos, añadiendo incluso frases como «mi familia no tiene la culpa y no tiene que soportar un acto así porque yo haya decido dedicarme a la política».

Rendir cuentas

La única que está politizando este lamentable hecho vandálico es la propia concejala del Grau, a la que no le gustó que la hiciésemos trabajar y la obligásemos a rendir cuentas en un pleno para que explicase a la ciudadanía a qué se dedica en el ayuntamiento, donde no tiene presupuesto alguno que manejar.

Odio, señora Giner, es lo que tiene sentado al lado de su sillón en el pleno, con compañeros ultras a los que su partido, el Partido Popular de la señora Begoña Carrasco, ha abierto las puertas para convertir la ciudad de Castelló en un ejemplo de conductas racistas y homófobas, y para dejar que los insultos campen a sus anchas por mantener el poder.

Portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló