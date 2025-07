Mariscades, soparots i catifes

Gastar-se vora 30.000 euros de diners públics en mariscades i soparots com ha fet Mazón sembla indecent. Més encara quan algunes menjotades coincideixen amb les manifestacions que exigeixen la seua marxa per incompetència criminal, com reclama el 80% de la ciutadania. Gastar-se’n 12.000, com ha fet el pitjor dels consellers d’Educació, José Antonio Rovira, tampoc és de rebut. I menys si una de les menjotades se data el cap de setmana en què va morir un operari netejant de fang un col·legi, mentre el conseller fugia a Alacant per «estar con su família, que tenemos derecho».

Gastar així com així els diners públics és indecent. I ho és perquè són de tots i s’haurien de destinar en allò més important, com evitar, per exemple, que els pacients del Hospital General de Castelló patisquen estos dies temperatures insalubres per manca de sistemes de climatització.

I què és prioritari? Crec que tots i totes convindrem (independentment de la ideologia) que les mariscades del senyor Mazón no ho són. Com tampoc ho és gastar-se vora 48.000 euros en renovar una catifa; 200.000 euros en redissenyar uns despatxos; 15.000 euros en un escriptori o 60.000 euros en un cotxasso, com ha decidit l’equip Govern de la Diputació.

És possible que el Partit Popular puga trobar explicació per la despesa. Però, des del nostre punt de vista, en absolut hauria de prioritzar-se l’estètica del Palau de les Aules davant inversions necessàries a molts del nostres pobles.

Si fores l’alcalde o alcaldessa del teu poble, a què destinaries eixos més de 300.000 euros?

Portaveu de Compromís a la Diputació