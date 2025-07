Visca Sant Pere! Visca el Grau!

El Grau de Castelló encara aquest cap de setmana les últimes hores de les seues festes. Hui dissabte abarca un programa d’actes extens i intens que continuarà fent vibrar als milers de grauers i visitants que una vegada més abarrotaran el districte marítim, com ja ocorreguera ahir, amb motiu del Dia de les Paelles, amb més de 7.000 assistents.

En realitat és una cosa que ha vingut passant des del mateix moment que va sonar la primera carcassa que va anunciar les esperades Festes de Sant Pere. Perquè si per alguna cosa s’han caracteritzat, és per la intensitat i passió amb què les viuen els veïns i veïnes del Grau, que són el veritable motor d’unes celebracions que són referents a la nostra ciutat i que les fan conegudes i reconegudes més enllà del nostre terme.

El Grau és mar, és tradició, és alegria. És un districte que estima a Castelló però que al mateix temps té identitat pròpia. Unes arrels que, a mode de gran xarxa, s’entrellaça entre tots els homes i dones del Grau. Un lloc on tots i totes són benvinguts.

Així és el Grau, i així es reflecteixen en les seues festes. Més de 200 actes han integrat un programa en el qual la comissió de festes i la alcaldessa del Grau, Ester Giner, han treballat des de fa mesos. Una col·laboració que ha funcionat a la perfecció i que demostra que la suma d’idees, de propostes, de treball, de responsabilitats, funciona a la perfecció.

Sant Pere són bous. Bous al carrer, bous embolats... però també encierros, que en aquesta edició ha comptat amb exemplars de la ramaderia El Pilar ni més ni menys. Un apartat que ha tornat a atraure a aficionats de tots els punts de la província, i també de fora. Però enguany, els bous de Sant Pere també han sigut inclusió, i per això, per primera vegada en la història, la Tinença Alcaldia del Grau ha impulsat la instal·lació d’un cadafal adaptat perquè tots els aficionats, en igualtat de condicions, puguen gaudir dels festejos. Des d’ací vull agrair a l’Ajuntament d’Onda, i especialment a la seua alcaldessa Carmina Ballester, la col·laboració perquè això haja sigut possible. I també, amb el recolzament de l’Ajuntament, s’han continuat retransmetent les exhibicions taurines, perquè totes aquelles persones que no puguen accedir al recinte, l’hagen seguit còmodament des de les seues cases. Festes de tots i per a tots.

Pregó

Enguany també hem viscut unes de les edicions més participatives del Pregó de Sant Pere, amb la presència de més persones i de col·lectius del Grau i de tota la ciutat, aportant colorit i diversió a la cita. Sens dubte, quan s’escolta als festers i se’ls dona suport, aquests sempre responen, configurant una desfilada que va ser atractiva i colorista. O recuperant tradicions com els Sesots, uns cabuts que han tornat a desfilar, una mirada des del present cap al futur perquè la història del Grau seguisca molt viva.

La mateixa que es va viure en la tradicional processó marinera o amb el repartiment de sardines, el producte estrela de la nostra mar Mediterrània, que va tornar a ser del Grau i que va congregar a milers de persones per a degustar aquesta manjar.

I si alguna cosa caracteritzen a les nostres festes, això és que es viuen al carrer. Les penyes una vegada més han tornat a posar la festa a l’abast de tots, omplint de música i alegria cada racó, competint entre sí per oferir la proposta més divertida. Sempre acollidora, sempre per a tots. Com també ha ocorregut al parc de la Panderola, que s’ha convertit en un altre dels centres neuràlgics de Sant Pere.

El Grau també ha sigut música. Notes de la Unió Musical del Grau, però també han sonat les cançons de grups amb centenars de seguidors a Castelló. I el Grau també ha estat parada d’artistes de primer nivell i reconeguda trajectòria, com és el cas de Camela, que s’han sumat a les festes i a la seua mar, cantant allò de Cuando zarpa el amor...

Han sigut dies de negocis plens, de locals de restauració, bars i cafeteries de gom a gom de clients. I d’un Grau viu. Però en el qual s’han redoblat esforços, perquè oferisca el seu millor cara, amb reforços dels serveis de neteja o més seguretat. En definitiva, unes festes en pau.

Des d’aquestes línies vull felicitar una vegada més a tots els grauers per la seua altíssima participació, i per treballar perquè les festes de Sant Pere segueixquen sent cada vegada més grans. I també a la comissió de festes, per fer-ho possible, colze a colze amb Ester Giner i el seu equip. A tots, gràcies per creure i per voler. I gràcies també per a María Guzmán Santolaria i a Martina Valerino Gallego, les seues reines, i Pablo Valerino Gallego, el president infantil, per haver sigut uns dignes representants del que és Sant Pere i el Grau.

En definitiva, gràcies a tots aquells que, una vegada més, han fet gran el Grau. El nostre Grau. Orgull de districte marítim de Castelló.ui, més que mai, Visca Sant Pere! i Visca el Grau!

Alcaldessa de Castelló