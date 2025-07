Anteayer se celebraron las paellas del Grau de Castelló. Aún no son tan multitudinarias como las de Benicàssim, pero solo es cuestión de tiempo que las alcancen e incluso superen. Las dos bodeguillas, la de un diario digital en boga y la de este periódico estuvieron muy animadas. Pasó el todo Castellón. Dejen que les cuente. Compromís, o más bien unos pocos representantes, se acercaron muy temprano, saludaron a los directores, se hicieron la foto de rigor y sin apenas saludar a nadie más se marcharon. No está el horno para bollos en la coalición valencianista. Diferentes empresarios acudieron también a ambas citas, departieron con propios y extraños y se marcharon a sus respectivas quedadas sin demorarse en exceso. Profesionales liberales, consultores, médicos, arquitectos y otros muchos trabajadores por cuenta propia se dejaron ver en estos eventos sociales. El PSOE acudió a las bodeguillas liderado por Rafa Simó. Él atrae miradas, genera chascarrillos y crea entornos de conversación. Se nota que el mundo profesional local lo tiene en alta estima y consideración. El resto, pasó sin pena ni gloria. Todavía falta mucho para saber quién vale, quién seguirá, quién no vale y quién desaparecerá. En cuanto al PP, se nota que vive un momento dulce. Capitaneados por Begoña Carrasco, un sinfín de concejales, diputados y cargos de mayor y menor relevancia no solo acudieron a las bodeguillas de muy buen humor sino que además coparon las miradas y comentarios. El partido de la gaviota tiene el viento a favor, y sus cargos electos lo saben.