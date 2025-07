Convivir con patinetes

Los ciudadanos no estamos alarmados por el creciente número de vehículos de movilidad personal, más conocidos como patinetes, en nuestras calles, sino por la pésima utilización que los dueños hacen de ellos. Sabemos que los patinetes eléctricos son una solución económica y sostenible para aliviar el tráfico de las ciudades, más en aquellas como la nuestra que no son excesivamente grandes y apenas tienen pendientes. Sin embargo, es necesario que se regule el uso de estos vehículos y se aplique con energía la normativa a nivel local porque es lo que nos afecta a los vecinos.

Los usuarios de patinetes y los peatones tenemos que aprender a convivir, de la misma manera que coexistimos respetuosamente con los ciclistas. Al aparecer un nuevo vehículo han surgido nuevos conflictos derivados de un uso inadecuado y, tal vez, del desconocimiento de las leyes, aunque esta desinformación sería fácilmente subsanable si el usuario del patinete aplicara el sentido común. A menudo vemos personas que circulan sin casco de protección, sin chalecos reflectantes que los hagan visibles, se observa en un patinete a dos personas e incluso a tres y a un patinete remolcando a otro, vemos como cuelgan del manillar numerosas bolsas de la compra que dificultan la estabilidad del vehículo, contemplamos a unos hablando con el teléfono móvil en la mano. Parece que todo vale y no es así.

Me consta algún control de la Policía Local, supongo que para comprobar la homologación, si llevan las luces de señalización, los reflectantes, el timbre, el sistema de frenado o la edad del conductor, Esto es un buen comienzo.

La mayoría de los vecinos desconocemos que los menores de quince años no pueden utilizar el patinete en la vía pública, no sabemos con certeza si a estos conductores se les requiere un certificado de circulación, ITV, pero pensamos que todos los patinetes eléctricos deberían llevar una chapa o un adhesivo que los identifique y que exista un registro porque sería muy útil en casos de atropellos, fugas, lesiones a peatones, caídas, infracciones de tráfico o daños a otros vehículos. Si estos vehículos de movilidad personal están catalogados como vehículos, que lo son, deberían cumplir con los requisitos de circulación como cualquier otro y , por tanto, tener un seguro obligatorio, y no voluntario, con el que hacer frente a posibles siniestros. Ya no voy a decir que el que conduce ni debería beber alcohol ni tomar otras drogas, en beneficio propio y ajeno.