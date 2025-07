«El dinero publico no es de nadie», según afirmaba la reministra y vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo, que lamentablemente preside el Consejo de Estado. Es una barbaridad, en su línea, porque es de todos. Si lo supieran algunos de sus compañeros de partido mejor, los que creen que es suyo y lo trincan. La verdad es que el gasto público español es desmesurado y creciendo. A base de sangrarnos a impuestos, en la Comunidad Valenciana el IRPF tiene un tipo máximo del 54% el más alto de Europa, y de deuda pública, que sube la bonita cifra de 1,62 billones de euros, el 101,8% del PIB, en los últimos 10 años a subido 530.000 millones. Cada vez debemos más, pagamos más intereses, y no hay horizonte de regularización. Una familia sabe que así van a la ruina. El gobierno social-comunista no o le da igual. En 2024 volvimos a batir el récord en gasto publico 722.846, millones, con Sánchez en la Moncloa se ha disparado en 230.000 millones. ¿Y para qué?. Mucho se va en asesores inútiles, cuando no se roba. Hay una total falta de eficiencia y de transparencia en la gestión, que ni siquiera obedece a unos presupuestos imposibles de aprobar. Se dedica a gastos no productivos como más administración y no crea riqueza. Con esta política económica se pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones y del estado del bienestar. Y además en el régimen de mentiras en el que estamos sumidos nos quieren vender que la economía va bien. Para los ladrones y enchufados puede, para el ciudadano que trabaja y se esfuerza no.