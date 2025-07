Responsabilitat, projecte i futur

Tornar a ser reelegida secretària general del PSPV-PSOE de la Vall d’Uixó és un dels orgulls més grans que tinc i tindré sempre. Això va passar la setmana passada amb el 100% del suport de l’assamblea. Una unanimitat que demostra que som un partit unit i fort, preparat ja per a les eleccions municipals del 2027. Això obri el camí perquè a la nostra ciutat es consoliden les polítiques de progrés que hem aplicat en els 10 anys que soc alcaldessa.

Em vaig presentar a la reelecció perquè continue compromesa amb la ciutat i amb el projecte socialista local. Com sempre he dit, la meua prioritat és la Vall. Més quan tenim un projecte de transformació de la ciutat en marxa i al qual encara li queda molt de camí per davant. Tenim el millor i l’únic projecte de ciutat per a la Vall. Tenim la solidesa i l’estabilitat necessària per a seguir capgirant el rumb de la Vall, amb la mirada posada en el 2026, quan començaran les obres d’ampliació del polígon industrial.

En esta nova etapa m’acompanya una executiva de 15 persones (es redueix en 4 respecte a l’anterior) perquè siga un instrument realment útil, que servisca per a dirigir l’agrupació però també per a posar les llums llargues i reflexionar sobre quin futur volem per a la nostra ciutat. Això ens farà arribar a les eleccions municipals del 2027 amb la força necessària per a tornar a guanyar, tornar a governar i continuar amb les polítiques progressistes. Tenim eixa responsabilitat, perquès sabem que només el PSPV pot evitar que el PP torne al govern i que Vox entre per primera vegada.

La nova direcció del partit que encapçale combina joventut i experiència i mostra la capacitat de renovació que tenim com a partit, amb perfils nous independentment de la seua edat. Per això s’han incorporat persones que en els últims anys s’han anat sumant al projecte i que tenen capacitat d’aportar. Són Ana Iniesta, amb una forta implicació en els moviments veïnals i l’educació pública; Jairo Giménez, jove però amb experiència en gestió pública; i Francisco Domínguez, molt conegut i actiu en l’àmbit esportiu.

També m’acompanya un grup de persones que m’envolten a diari, amb les quals tinc complicitat i confiança i compartisc una forma de treballar que ens ha fet arribar fins ací. Jo no m’haguera llançat sense ells i al revés. Parle de Zaida Moreno, Javi Ferreres i Jorge García, als quals ara es sumen també Ximo Zorrilla, que assumeix una vicesecretaria general, i Manel Agea. També hem creat una vicesecretaria general que li dona un pes específic a les polítiques d’igualtat i que estarà en mans de Francesca Bartolomé. I continuen dins de la direcció Josep Tur, Tania Martínez, José Vicente Andrés, Tica Ferreres i Sara Parada.

Perquè ací no sobra ningú. Ens necessitem més que mai forts i units. I més per a representar a una agrupació socialista que no és qualsevol. La de la Vall és històrica pels anys que porta en funcionament, per la capacitat de formar i projectar servidors públics i per la seua ajuda a altres municipis per obrir seus arreu de tota la província i de tot el territori valencià. Som un dels principals referents del socialisme al País Valencià i això suposa una responsabilitat afegida per encapçalar l’agrupació. Gràcies a la militància per fer-ho possible.

Un dels eixos de la nova executiva serà la dinamització de l’agrupació i de la seu, amb una agenda d’activitats que siga útil tant a la militància com a la ciutadania i que supose un espai de reflexió i diàlegs sobre els temes vertaderament importants per a la Vall i per al seu futur. Un partit obert i actiu és clau per a continuar avançant en este projecte col·lectiu, que volem que transforme la seu del partit en un espai viu, participatiu i proper. Volem que siga un punt de trobada on es puga dialogar, compartir idees i generar propostes que responguen als reptes del nostre temps: habitatge, ocupació, serveis públics, feminisme, justícia social, canvi climàtic, lluita contra la dreta i l’extrema dreta…

És molta la feina, però també molta la il·lusió. Esta reelecció l’assumisc compaginant-la amb la vicesecretaria del PSPV-PSOE, al costat de Diana Morant perquè siga la pròxima presidenta de la Generalitat Valenciana. Com s’ha confirmat este cap de setmana, deixe l’executiva federal perquè per estatuts no puc ocupar més d’un càrrec dins del partit. La responsabilitat al País Valencià em va arribar després del congrés federal, i ara acabe esta etapa amb orgull i agraïment.

L’aposta de Pedro Sánchez per fer Rebeca Torró secretària d’organització és una aposta també perquè Diana Morant siga la primera dona presidenta de la Generalitat Valenciana. Per a aconseguir-ho, el PSOE em requereix per a continuar treballant per la Vall, pel PSPV i per fer fora a Mazón. Com sempre, des d’on em toca estar cada moment, seguiré compromesa amb els valors del socialisme i el municipalisme.