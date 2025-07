El compromiso de Feijóo

Cunde el desánimo en el PSOE y la euforia en el PP, signos evidentes del imparable cambio de ciclo que se avecina en la gobernabilidad del país. No pasa nada, es la esencia misma del sistema democrático. Pedro Sánchez, sobre maquillado y muy delgado, zanjó el Comité Federal del sábado aferrado al Manual de resistencia, en esta ocasión tirando de metáfora náutica: «Me elegisteis como capitán de este barco y un capitán no se desentiende cuando viene mala mar, se queda a capear el temporal». Lo malo para Sánchez es que las aguas bravas son propias y el peligro de icebergs en la navegación parece que no acaba con Cerdán, Ábalos, Koldo y Salazar. Este último, Paco Salazar, otro de la camarilla íntima del presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, había sido designado por Pedro para controlar a Rebeca Torró, nueva secretaria de Organización. Según denuncia de varias militantes, al andaluz le va la marcha babosa, al estilo de parte de los viajeros del Peugeot. De Cerdán no hay constancia de tan indeseables costumbres.

Con el escándalo de Salazar comenzó el cónclave del PSOE, contratiempo capaz de zaherir al propio rey de la displicencia. Así, ni las proverbiales dotes escénicas del jefe pudieron evitar la imagen de cadáver político. Arropado por incondicionales, a Pedro solo Page le dijo la verdad con el resultado de ser anatemizado por el fiel Puente, bronco ministro de las redes que tiene en el abandono la red ferroviaria y las carreteras. A Page no le permitieron defenderse y ayer, a preguntas de los medios, fue al grano: «Los mejores capitanes son los que evitan que se hunda el barco». Certero resultó el comentario de un veterano socialista al pararme en la calle: «Sánchez no es el PSOE, es lo que deberían pensar los incondicionales, totalmente intolerantes con las críticas. Sin autocrítica vamos al precipicio». O al fondo del mar, le espeté, rememorando al Titánic, dado el rol marino asumido por Pedro. Sobre el histórico naufragio sabemos que el capitán no facilitó prismáticos a los vigías, por lo que el fatal iceberg fue detectado tarde. Desde el puente de mando de Sánchez los icebergs surgidos en Ferraz los han visto al darse de bruces. ¿También por falta de prismáticos?

Reto

Siguiendo la estela náutica de Pedro, al navío con pabellón del PP las aguas le son más bonancibles. Su capitán, Alberto Núñez Feijóo, ha contraído un inequívoco compromiso: «O gobernamos solos, o nada, a repetir elecciones». Feijóo debe soportar la pinza, a diestra y siniestra, de Abascal y Sánchez. Situación endiablada ante la que el líder de los conservadores ha tomado la determinación de presentar un contrato con los españoles, fundamentado en doce medidas del «nuevo tiempo». Divulgar y explicar al detalle el contenido del documento resulta nuclear cometido del nuevo equipo de Génova 13. Misión en la que el PP está obligado a emplearse a fondo, teniendo en cuenta el potente aparato de propaganda al servicio de la Moncloa y Ferraz. La apuesta de Feijóo asume el reto de gobernar sin Vox en el Consejo de Ministros. Consolidando el centro.

