Una història interminable

Fins ara la corrupció ha estat un ingredient bàsic del pastís de tots els partits que han governat l’estat espanyol, una malaltia sistèmica. La història d’aquest país des dels comptes del Gran Capità, seguint per les accions immobiliàries del Duc de Lerma, la guerra incivil, la dictadura i la mal anomenada transició, està fonamentada amb prebendes, en la corrupció. El seu relat, ocuparia un treball enciclopèdic. La corrupció és un tamboret de tres potes: està el que dona (un empresari poderós), el que pren (un polític o un partit amb poder) i el que ho facilita (un funcionari). Llastimosament, la societat suporta la corrupció política i dels polítics.

Corrupció

En la mal anomenada transició, la cosa devia canviar, volíem ser una democràcia i entrar i associar-nos amb el club dels notables. El primer que calia fer era eliminar per sempre més la corrupció administrativa. Però el que els polítics i la corona feren va ser una aparença, una simulació. El rei no sols era immune com diu la Constitució sinó que gràcies al poder judicial va restar impune, fent-se com tots els Borbons ric a costa dels que considerava súbdits. Des d’aleshores, el finançament il·legal dels partits majoritaris i d’alguns polítics, a rebuf del rei, no ha parat. L’escàndol és que en quaranta anys no han fet cap modificació legal que impedisca i castigue amb severitat, la corrupció. És una burla que hi haja pactes amb fiscals, rebaixes de pena per la lentitud de la justícia i penes lleugeres, per als autors, i lliurant-se els partits de la responsabilitat per la manca de vigilància dels seus càrrecs. No és admissible que en els casos de corrupció els administradors de les empreses corruptores i els funcionaris facilitadors no hagen estat mai condemnats.

Es calcula en setanta mil milions d’euros el muntant de la corrupció. Cada vegada que hi ha hagut eleccions, han promés lluitar i treballar per erradicar la corrupció, i han passat més de cent anys i ningú ha fet res. Rectifico, alguna cosa s’ha fet. El Partit Popular a instància de Vox aquí al País Valencià, ha desmantellat el servei de control de la corrupció no es poden tirar pedres al mateix terrat? Continuarà? segur que sí.