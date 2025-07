Un nou temps per a l’Arxiu de Vila-real

L’Arxiu Municipal de Vila-real inicia una nova etapa amb l’arribada d’un nou arxiver, i ho fa des de la solidesa i la dignitat que li ha conferit, durant dècades, la tasca exemplar de Vicent Gil. No es pot entendre la memòria contemporània de Vila-real sense la seua feina meticulosa, compromesa i rigorosa. Amb passió i paciència, Vicent ha sabut custodiar, ordenar i fer accessible el patrimoni documental de la ciutat, convertint l’Arxiu en una peça clau per al nostre teixit cultural i institucional.

La funció de l’Arxiu va molt més enllà de guardar papers antics. És el cor de la memòria col·lectiva, un espai on s’entrecreuen la història, les vivències ciutadanes, els testimonis i també gran part dels expedients administratius de la ciutat. Així mateix, és una eina de gestió pública que ha d’estar al servei del present. En este sentit, els reptes no són menors: cal recuperar i impulsar la digitalització, modernitzar processos, millorar l’arxiu administratiu i facilitar l’accés tant dels investigadors com del personal municipal.

Oportunitat

És per això que el relleu al capdavant de l’Arxiu és també una oportunitat: una nova mirada que, des del respecte a l’herència rebuda, pot continuar i ampliar l’obra ingent del seu predecessor. Donem, per tant, la benvinguda al nou arxiver amb il·lusió i confiança, sabedors que el repte és gran, però també apassionant. Continuar preservant la memòria de Vila-real, fer-la útil per a veïnes i veïns i projectar-la cap al futur és una tasca noble que mereix tot el suport de la institució i de la societat vila-realenca. Al mateix temps, cal agrair profundament la immensa i molt valuosa participació ciutadana en la recerca de la nostra documentació. És l’interés i la col·laboració de tothom el que fa de l’Arxiu un epicentre del nostre sentiment de poble.

Regidor de Arxiu de Vila-real