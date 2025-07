Orgullo, respeto y libertad

Cada 28 de junio, cuando se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, me gusta detenerme un instante, mirar atrás y pensar en el camino que hemos recorrido juntos como sociedad, pero también pienso en todo lo que aún nos queda por recorrer, porque no podemos olvidar que hoy, todavía hay agresiones y miedo, y eso, además de intolerable, es algo que nos debería doler a todos porque con cada agresión que se produce retrocedemos como sociedad.

Pero creo que trabajar por avanzar en derechos no consiste en colgar banderas en los balcones porque sí, ni de sumarse a una reivindicación más del calendario institucional, sino que se trata de comprometerse con una sociedad más justa.

Por eso, desde el Ayuntamiento de Benicàssim, este año hemos vuelto a dar todo nuestro apoyo reafirmando nuestro compromiso con el colectivo LGTBI+, convencidos como siempre lo hemos estado y seguiremos, de que la libertad y la diversidad deben respetarse.

Desde Benicàssim no solo acompañamos con palabras, lo hacemos con hechos y convencidos a la hora de promover políticas públicas que favorezcan la tolerancia, el respeto y la inclusión, rechazando cualquier clase de violencia o discriminación, que nunca tendrán cabida.

Por ello, desde estas líneas, quiero agradecer el trabajo de quienes desde las concejalías, los centros educativos, o los servicios sociales, promueven la concienciación y luchan activamente contra cualquier forma de discriminación en Benicàssim. Y lo hacemos formando a nuestro personal municipal, promoviendo actividades y participando en campañas de sensibilización, apoyando la educación en diversidad.

Orgullosos de todos nuestros vecinos y vecinas, hace tiempo que en Benicàssim decidimos no dejar espacio para el odio ni a la marginación, a pesar del empeño de quienes pretenden con discurso sectarios que nada enriquecen la sociedad en la que vivimos desmerecer el trabajo que hacemos, negar la realidad, o menospreciar los logros alcanzados.

Pero, tampoco toleramos, por injusto, que algunos partidos traten de apropiarse de algunas banderas como si fueran de su patrimonio exclusivo, utilizándolo como arma arrojadiza y convirtiendo reivindicaciones legítimas, en simple eslogan de manual y discurso vacío, empeñándose así en distorsionar la convivencia y trasformar la concordia en conflicto permanente.

Al lado de todos

Y en ese camino no nos van a encontrar, nos van a encontrar en el trabajo serio, en la defensa firme y en el apoyo de los derechos conquistados y los que nos quedan por conquistar; al lado de todos los movimientos sociales que de verdad apuestan por una igualdad real, efectiva y permanente, porque no se trata de gritar más fuerte, si no de sumar más voluntades.

Por ello, como ser humano, como mujer, como alcaldesa y como representante de un partido político que cree en la libertad individual por encima de todo, no voy a permitir que el respeto a la diversidad sea secuestrado por discursos partidistas que solo buscan dividir, porque el odio para nosotros no es una opción. Es un ataque directo a la convivencia, a los principios democráticos y los valores constitucionales que sostienen nuestra democracia.

Por eso, siempre he apostado por buscar espacios comunes de entendimiento, por la tolerancia y el respeto a la sana discrepancia como único camino válido de construir sociedades más respetuosas y democráticas. Pero, sobre todo, reconocer y aceptar que las diferencias entre las personas, ya sea en términos de cultura, religión, orientación sexual o cualquier otra característica o circunstancia, nos enriquece a todos.

Abriendo los ojos a otras maneras de percibir el mundo, a otras perspectivas que nos permiten aprender de la diversidad haciéndonos crecer como individuos más equitativos, tolerantes y empáticos, sin necesidad de imponer a nadie nuestra forma de pensar o, incluso, nuestra forma de vivir.

Por eso el espíritu de esta jornada que va más allá de un solo día marcado en el calendario anual, significa saber que en este país la libertad, de cualquier tipo, no se negocia, que la dignidad no se reparte y que, tanto amar como vivir, no debería necesitar ningún tipo de permiso por parte de nadie más.

El Orgullo no es patrimonio de nadie. Es de todas las personas que creen en un país libre, justo y sin ningún miedo. No es solo del colectivo LGTBI, sino de todos los que creemos que debemos construir un mundo más justo, más humano y feliz.

Hoy, mañana y siempre, vamos a seguir trabajando desde el Ayuntamiento de Benicàssm para hacer de nuestro municipio una ciudad que sea referente de respeto, inclusión y de la libertad en toda la comarca, sintiéndonos orgullosos de vivir en una población acogedora, hospitalaria, abierta, alegre y ejemplar, donde todo el mundo sea bienvenido, porque sea parte fundamental de la esencia de nuestra ciudad y se convierta en la máxima expresión de nuestra autenticidad.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora