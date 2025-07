El cambio empieza diciendo basta

España necesita pasar página. No dentro de dos años, ahora. Porque lo que tenemos ya no es solo un Gobierno agotado, sino un proyecto caduco que ha traicionado su propósito. Un proyecto que ha convertido la política en un escaparate de ego y un teatro de cesiones, donde lo público se negocia como si fuera propiedad privada.

Por eso, es hora de limpiar. Y sí, vamos a decir adiós a Pedro Sánchez. Vamos a decir adiós a un Gobierno basado en la mentira, el engaño y la arrogancia. Vamos a cerrar el ciclo de quienes han confundido gobernar con resistir, que han sustituido el servicio público por el espectáculo personalista, y han dejado a millones de españoles, y a una provincia entera como Castellón, esperando respuestas que nunca llegan.

Lo decimos con claridad: la limpieza profunda que necesita España es urgente. La exige la dignidad de nuestras instituciones, el futuro de nuestros jóvenes, la igualdad de trato entre territorios, y la propia democracia, que se ha visto colonizada, despreciada y arrinconada por quienes deberían protegerla.

Mientras Sánchez alarga agónicamente un final que ya está escrito, quienes creemos en una política decente, útil y al servicio de todos, trabajamos en un nuevo principio. Un nuevo tiempo, que devuelva la ilusión a quienes llevan años viendo cómo se malgasta el esfuerzo del país. Un tiempo que devuelva el respeto, la escucha y la eficacia a nuestras instituciones.

¿Dónde están los presupuestos? ¿Dónde está el compromiso con esta tierra? ¿Dónde está la respuesta al clamor de nuestros alcaldes y nuestros pueblos? No están. El Gobierno de España lleva dos años sin aprobar unas cuentas. Dos años sin hoja de ruta. Dos años sin escuchar a los territorios ni dialogar con quienes estamos al pie del cañón, gestionando lo que ellos ignoran desde la moqueta.

Silencio

¿Saben lo que sí tenemos? Una deuda de 221 millones de euros con los ayuntamientos y la Diputación Provincial. 14 Fondos de Cooperación que el presidente Sánchez le debe a esta provincia. Y desde el PSOE de Castellón: silencio. Ni una palabra. Ni un paso para reclamar lo que es justo y merecen los castellonenses.

Hemos solicitado reuniones con varios ministros para tratar los problemas estructurales de Castellón. ¿Cuál ha sido la respuesta? El silencio. Un silencio que no se dirige solo a las instituciones provinciales, sino a cada vecino y vecina que quiere prosperar, que quiere crecer, que quiere vivir mejor. Y ese silencio es de lo más inaceptable.

No se nos permite usar nuestros remanentes. No se entrega lo que legalmente nos pertenece. Pero el Gobierno central gasta sin límite para sus propios fines. Esa es la doble vara de medir. Esa es la indecencia.

Frente a todo esto, el Partido Popular que lidera Alberto Núñez Feijóo representa un cambio necesario y urgente. Un cambio que no es solo político, sino también moral. Porque gobernar no es una estrategia de supervivencia, es un deber hacia quienes confían en ti. Y gobernar bien no es un privilegio, es una obligación.

Castellón no está en venta. Su dignidad no se negocia. Esta provincia tiene memoria, tiene orgullo y tiene muy claro quién está trabajando por ella de verdad. Exige hechos, no discursos vacíos. Exige soluciones, no titulares huecos. Exige gestión, no propaganda.

Castellón es mucho más que una provincia: es una forma de entender la vida. Aquí sabemos lo que es ganarse las cosas con esfuerzo. Sabemos lo que es ayudar al vecino sin pedir nada a cambio. No esperamos que nos regalen nada, solo que nos dejen trabajar y que no nos pongan zancadillas desde Madrid.

Es hora de que las instituciones vuelvan a estar gobernadas por los mejores. Por personas que crean en la palabra, en la igualdad real, en el mérito, en la transparencia y en la dignidad de la política. Personas que entienden que servir es un honor, no un trampolín.

Elecciones

El Gobierno necesita una regeneración. Y esta empieza por decir basta. Por decir que España merece algo mejor, y eso solo será posible con la implicación de todos, porque este cambio no lo va a traer una persona sola, lo vamos a construir juntos, con cada ciudadano comprometido, con cada alcalde valiente, con cada voz que no se resigna.

Por eso pedimos elecciones. Porque España necesita decidir. Porque Castellón merece ser escuchada.

Porque sí, vamos a decir adiós a Sánchez. Y vamos a decir hola al cambio, a la responsabilidad, a la gestión y al respeto.

Abrir un nuevo capítulo para esta tierra, que se escriba con hechos, con escucha, con valentía y con justicia. Y lo vamos a escribir entre todos. Porque Castellón no se rinde. Y España, al igual que nuestra provincia, tampoco lo hace ni lo hará.

Presidenta del PP provincial de Castellón