Cenas de verano (I)

Ya hemos llegado a las cenas de verano con amigos. Entre el calor, las cervezas, el vino y el licorcito, la otra noche la conversación derivó, como tantas veces ocurre, hacia un tema de calado: en este caso fue la dana. Uno de los comensales (precisamente el que no bebe y dice que no es del PP) defendía que no puede atribuírsele toda la responsabilidad política a Carlos Mazón o a la consellera Salomé Pradas. Después sacó todos los consabidos eslóganes precisamente del PP (que si la Aemet no advirtió, que si la CHJ no hizo las obras, etc).

Pero su argumento más contundente era que nunca podremos saber con certeza si una advertencia a tiempo a la población hubiera evitado tantas muertes. La ciudadanía (decía) no atiende a este tipo de alertas, y la gente no hace caso a los avisos. Y menos si no está lloviendo.

Previsibilidad del riesgo

Yo mantenía que, por supuesto, hay que señalar a los culpables y examinar en qué falló el sistema. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya ha dejado claro que la responsabilidad política (y en algunos casos patrimonial) no depende de la certeza absoluta del daño, sino de la previsibilidad del riesgo y de la diligencia en la respuesta. ¿Hubo información suficiente previa al episodio? ¿Se activaron todos los protocolos?

La política, cuando gestiona vidas humanas, no puede excusarse solo en la incertidumbre. Por más cabezones o inconscientes que digan que somos los ciudadanos. Que mayoritariamente no lo somos. Pero mi amigo se fue convencido de que la culpa es de Todos. Menos mal que la jueza de Catarroja está haciendo su trabajo.

