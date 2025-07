Recuerdo, no sin cierta nostalgia, en la Facultad de Filosofía cuando nos introducían en el mundo de la lógica, los tipos de razonamiento y la incorrección de los argumentos lingüísticos; y nosotros, pobres y jóvenes ignorantes, intentábamos seguir las normas del buen hablar.

Yo cuento mi experiencia de aquellos tiempos y mostré (como dije en otra ocasión) a mi profesor un supuesto artículo que había escrito en este periódico Mediterráneo (poco antes de cumplir los 17 años). Había cometido algunos errores y la inexperiencia era grande. Pero aquella fue una lección magistral inolvidable por parte del maestro y en beneficio mío.

Errores

Ahora, con bastantes más años (¡ay!) sigo cometiendo errores, aunque no los mismos, pero sí he progresado en ver los ajenos. Casi todos los días veo y leo las discusiones (llamémoslas así) en los medios y no entiendo muchas cosas. Un interlocutor dice blanco y, el otro, con análogos instrumentos, dice negro. Uno dice sí, el otro dice no. Acaban las palabrerías y el lector u oyente se queda con su razonamiento y su verdad (que, a veces, ninguna de las dos es cierta). Decir y no decir. «¿Tu verdad?», decía Machado. Y él mismo respondía: «Tu verdad, no; la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela».

Hay que tener los oídos bien abiertos por parte del espectador y llamar la atención, si es posible, a los protagonistas (quienes hablan) para que digan lo que tienen que decir y no sembrar dudas diciendo la verdad, que la presentan como tal, a veces no siéndola.

Cuando llegues a la cumbre, dice un sabio hindú, sigue subiendo. Y lo dice sin pensar que «ser rico suele resultar caro». Reflexionemos, mientras los sanfermines siguen su curso.

Profesor